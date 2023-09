Inmet alerta para onda de calor em 50 cidades do RN; temperaturas podem ficar 5°C acima do normal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para 50 cidades do Rio Grande do Norte. A onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação. Temperaturas podem ficar 5ºC acima do normal nos municípios até a próxima sexta-feira (29).