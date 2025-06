Inmet alerta para chuvas em Natal e mais 22 cidades do RN; veja lista

Alerta da cor amarela prevê chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até de 50 mm por dia até 10h da terça-feira (24).

Por g1 RN

23/06/2025 14h19 Atualizado há uma hora

Chuva atinge parte do litoral e cidades do RN — Foto: Inmet/Divulgação

Chuva atinge parte do litoral e cidades do RN — Foto: Inmet/Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de acumulado de chuvas para 23 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital Natal. O novo aviso vale até 10h da terça-feira (24).

O Inmet tem emitido alertas sequenciais para chuvas no Rio Grande do Norte desde a terça-feira passada (17). O alerta mais recente, que valia até esta segunda, incluía 48 cidades – número que foi reduzido no novo aviso do órgão.

🔎 Desde a terça-feira passada (17) que a chuva tem causado estragos em Natal – com alagamentos, transbordamentos de lagoas e quedas de árvores e postes. A praia de Ponta Negra também teve uma vala aberta no trecho da engorda. No sábado (21), a Lagoa de São Conrado, no bairro bairro Nossa Senhora de Nazaré, transbordou após as fortes chuvas, e a água invadiu casas da região.

🟡 O alerta do Inmet é da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os dois níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

De acordo com o Inmet, são previstas chuvas entre 20 a 30 milímetros por hora ou até de 50 mm por dia.

Neste tipo de alerta, segundo o órgão, há “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Em caso de chuvas, é recomendado pelo Instituto:

evitar enfrentar o mau tempo;

observar alterações nas encostas;

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade ou para buscar mais informações, a orientação é acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

➡️ O aviso de acumulado de chuvas se diferere do de chuvas intensas porque ele considera apenas o volume das chuvas, enquanto o segundo aviso considera ainda as descargas elétricas e a possibilidade de ventania, o que não está previsto neste alerta para o Rio Grande do Norte.

Veja cidades no alerta

Arez

Baía Formosa

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Goianinha

Macaíba

Maxaranguape

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Parnamirim

Pedro Velho

Pureza

Rio do Fogo

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

Senador Georgino Avelino

Tibau do Sul

Touros

Vila Flor