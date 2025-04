Inmet alerta para chuvas em Natal e mais 115 cidades no RN; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 116 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital Natal. O alerta vale até 10h desta sexta-feira (4).

O aviso é da cor amarela, que representa perigo potencial, o menor nível no grau de severidade do órgão. Há ainda os níveis de cor laranja (perigo) e de cor vemelha (grande perigo).

De acordo com o Inmet, as chuvas do nível amarelo podem atingir 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Nesse caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o Inmet.

O órgão recomenda, em caso de rajada de vento:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Para mais informações, a recomendação é acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades que estão no alerta

Acari

Assu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Angicos

Apodi

Areia Branca

Arez

Augusto Severo

Baía Formosa

Baraúna

Barcelona

Bento Fernandes

Bodó

Bom Jesus

Brejinho

Caiçara do Norte

Caiçara do Rio do Vento

Campo Redondo

Canguaretama

Caraúbas

Carnaubais

Ceará-Mirim

Cerro Corá

Coronel Ezequiel

Currais Novos

Espírito Santo

Extremoz

Felipe Guerra

Fernando Pedroza

Serra Caiada

Serra de São Bento

Serra do Mel

Serrinha

Severiano Melo

Sítio Novo

Taipu

Tangará

Tenente Laurentino Cruz

Tibau

Tibau do Sul

Touros

Triunfo Potiguar

Upanema

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor