INMET alerta para chuvas e ventos fortes em Mossoró

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta terça-feira (29) novo alerta laranja com chuvas potenciais para a região de Mossoró. Segundo as previsões, poderá cair chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). O alerta tem validade até as 10h dessa quarta-feira (30).

O INMET reforça que existem riscos para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados para evitar acidentes.

“As equipes seguem em alerta. É importante tomar algumas precauções para a segurança. Em caso de rajadas de vento, não estacione veículos embaixo de árvores. Se possível, desligue aparelhos elétricos. Caso precise, entre em contato imediatamente com nossa central de atendimento”, explicou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

O coordenador pede à população que realize o descarte do lixo de maneira correta, apenas no dia de programação do carro coletor. A medida contribui com a limpeza urbana e é fundamental para evitar alagamentos e transtornos na cidade.

“O lixo jogado de forma irregular é um problema grave. Se ocorrer alguma chuva de maior porte, esse lixo vai acabar obstruindo as galerias, comprometendo o escoamento da água. Nessa perspectiva, pedimos à população para fazer o descarte do lixo apenas no dia da coleta”, orientou.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) montou uma força-tarefa para auxiliar as equipes da Defesa Civil. A operação envolve a Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito, que vão auxiliar na intervenção de ruas e avenidas, caso seja necessário.

A população pode mobilizar as equipes por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), através dos números 153 (Guarda Municipal), 156 (Trânsito) e 199 (Defesa Civil).