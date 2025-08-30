Inmet alerta para baixa umidade em 56 cidades do RN; veja lista

Aviso prevê índices entre 20% e 30% até as 23h; população deve redobrar cuidados com saúde e risco de incêndios.

Por g1 RN

30/08/2025 12h17 Atualizado há 3 horas

Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para mais de 50 cidades do RN — Foto: Reprodução

Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para mais de 50 cidades do RN — Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um alerta para baixa umidade do ar em 56 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso começou às 9h09 e segue até as 23h, com previsão de que a umidade relativa varie entre 30% e 20%.

O alerta atinge diversas cidades do interior do Rio Grande do Norte, especialmente na região Oeste e Central Potiguar.

O aviso é da cor amarela, o que representa perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Segundo o Inmet, o clima seco pode provocar irritações nos olhos, na pele e no sistema respiratório, além de aumentar o risco de doenças respiratórias em pessoas com condições como asma ou bronquite.

Recomendações

A orientação é manter a hidratação ao longo do dia, evitar esforços físicos entre 10h e 16h, não se expor ao sol durante os horários de maior radiação solar e procurar locais frescos.

Outro ponto de atenção é o risco de incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros alerta para que a população não faça queimadas e redobre o cuidado com fogueiras e materiais inflamáveis.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja cidades atingidas:

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Augusto Severo

Caicó

Caraúbas

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Ipueira

Itaú

Janduís

Jardim de Piranhas

Jardim do Seridó

João Dias

José da Penha

Jucurutu

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Messias Targino

Olho d’Água do Borges

Ouro Branco

Paraná

Paraú

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Fernando

São Francisco do Oeste

São João do Sabugi

São José do Seridó

São Miguel

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Timbaúba dos Batistas

Triunfo Potiguar

Umarizal

Upanema

Venha-Ver

Viçosa

Martins