Inmet alerta para baixa umidade em 56 cidades do RN; veja lista
Aviso prevê índices entre 20% e 30% até as 23h; população deve redobrar cuidados com saúde e risco de incêndios.
Por g1 RN
30/08/2025 12h17 Atualizado há 3 horas
Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para mais de 50 cidades do RN — Foto: Reprodução
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (30), um alerta para baixa umidade do ar em 56 cidades do Rio Grande do Norte. O aviso começou às 9h09 e segue até as 23h, com previsão de que a umidade relativa varie entre 30% e 20%.
O alerta atinge diversas cidades do interior do Rio Grande do Norte, especialmente na região Oeste e Central Potiguar.
O aviso é da cor amarela, o que representa perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).
Segundo o Inmet, o clima seco pode provocar irritações nos olhos, na pele e no sistema respiratório, além de aumentar o risco de doenças respiratórias em pessoas com condições como asma ou bronquite.
Recomendações
A orientação é manter a hidratação ao longo do dia, evitar esforços físicos entre 10h e 16h, não se expor ao sol durante os horários de maior radiação solar e procurar locais frescos.
Outro ponto de atenção é o risco de incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros alerta para que a população não faça queimadas e redobre o cuidado com fogueiras e materiais inflamáveis.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Veja cidades atingidas:
Almino Afonso
Antônio Martins
Apodi
Augusto Severo
Caicó
Caraúbas
Coronel João Pessoa
Doutor Severiano
Encanto
Felipe Guerra
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
Governador Dix-Sept Rosado
Ipueira
Itaú
Janduís
Jardim de Piranhas
Jardim do Seridó
João Dias
José da Penha
Jucurutu
Lucrécia
Luís Gomes
Major Sales
Marcelino Vieira
Messias Targino
Olho d’Água do Borges
Ouro Branco
Paraná
Paraú
Patu
Pau dos Ferros
Pilões
Portalegre
Rafael Fernandes
Rafael Godeiro
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Rodolfo Fernandes
São Fernando
São Francisco do Oeste
São João do Sabugi
São José do Seridó
São Miguel
Serra Negra do Norte
Serrinha dos Pintos
Severiano Melo
Taboleiro Grande
Tenente Ananias
Timbaúba dos Batistas
Triunfo Potiguar
Umarizal
Upanema
Venha-Ver
Viçosa
Martins