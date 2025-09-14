Inmet publica alerta de baixa umidade no RN — Foto: Reprodução/Inmet
Inmet alerta para baixa umidade em 30 cidades do RN

Aviso prevê índices entre 20% e 30% até as 10h; população deve redobrar cuidados com saúde e risco de incêndios

G1 RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para 30 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso é válido até às 10h deste domingo (14).

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% no período. A condição aumenta o risco de problemas de saúde humana, além de possibilidade de incêndios florestais.

O aviso é da cor amarela, o que representa perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Entre as orientações à população, o órgão recomendou consumir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.

Veja as cidades atingidas:

 

  1. Água Nova
  2. Alexandria
  3. Almino Afonso
  4. Antônio Martins
  5. Coronel João Pessoa
  6. Doutor Severiano
  7. Encanto
  8. Francisco Dantas
  9. Frutuoso Gomes
  10. João Dias
  11. José da Penha
  12. Luís Gomes
  13. Major Sales
  14. Marcelino Vieira
  15. Martins
  16. Paraná
  17. Pau dos Ferros
  18. Pilões
  19. Portalegre
  20. Rafael Fernandes
  21. Riacho da Cruz
  22. Riacho de Santana
  23. Rodolfo Fernandes
  24. São Francisco do Oeste
  25. São Miguel
  26. Serrinha dos Pintos
  27. Taboleiro Grande
  28. Tenente Ananias
  29. Venha-Ver
  30. Viçosa

