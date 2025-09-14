Inmet alerta para baixa umidade em 30 cidades do RN

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% no período. A condição aumenta o risco de problemas de saúde humana, além de possibilidade de incêndios florestais.

O aviso é da cor amarela, o que representa perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Entre as orientações à população, o órgão recomendou consumir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.

Veja as cidades atingidas: