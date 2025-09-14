Inmet alerta para baixa umidade em 30 cidades do RN
Aviso prevê índices entre 20% e 30% até as 10h; população deve redobrar cuidados com saúde e risco de incêndios
G1 RN
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para 30 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso é válido até às 10h deste domingo (14).
De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% no período. A condição aumenta o risco de problemas de saúde humana, além de possibilidade de incêndios florestais.
O aviso é da cor amarela, o que representa perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do órgão. Os níveis acima são laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).
Entre as orientações à população, o órgão recomendou consumir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes.
Veja as cidades atingidas:
- Água Nova
- Alexandria
- Almino Afonso
- Antônio Martins
- Coronel João Pessoa
- Doutor Severiano
- Encanto
- Francisco Dantas
- Frutuoso Gomes
- João Dias
- José da Penha
- Luís Gomes
- Major Sales
- Marcelino Vieira
- Martins
- Paraná
- Pau dos Ferros
- Pilões
- Portalegre
- Rafael Fernandes
- Riacho da Cruz
- Riacho de Santana
- Rodolfo Fernandes
- São Francisco do Oeste
- São Miguel
- Serrinha dos Pintos
- Taboleiro Grande
- Tenente Ananias
- Venha-Ver
- Viçosa