Inmet alerta para acumulado de chuvas em Natal e mais 45 cidades do RN; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuvas para Natal e outras 45 cidades do Rio Grande do Norte (veja lista no fim). O aviso é válido até 8h deste sábado (16).

O alerta é de perigo potencial, da cor amarela, o primero nível numa escala de três no grau de severidade do órgão. Os níveis acima são perigo (laranja) e muito perigo (vermelho).

No alerta da cor amarela, as chuvas podem ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nesses casos, segundo o Inmet, há “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Entre as recomendações do órgão está evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, deve-se pedir informações ou acionar a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades atingidas pelo alerta

Arez

Baía Formosa

Bento Fernandes

Bom Jesus

Brejinho

Canguaretama

Ceará-Mirim

Espírito Santo

Extremoz

Goianinha

Ielmo Marinho

Januário Cicco

Jundiá

Lagoa d’Anta

Lagoa de Pedras

Lagoa de Velhos

Lagoa Salgada

Macaíba

Montanhas

Monte Alegre

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parnamirim

Passa e Fica

Passagem

Pedro Velho

Poço Branco

Riachuelo

Santa Maria

Santo Antônio

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São José do Campestre

São Paulo do Potengi

São Pedro

Senador Elói de Souza

Senador Georgino Avelino

Serra Caiada

Serrinha

Taipu

Tangará

Tibau do Sul

Várzea

Vera Cruz

Vila Flor