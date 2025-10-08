Inmet alerta 66 cidades do RN para baixa umidade
O Rio Grande do Norte está sob alerta de baixa umidade nesta quarta 8 e quinta-feira 9, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois avisos foram emitidos: um de perigo potencial, com umidade relativa do ar entre 30% e 20%, e outro de perigo, com umidade entre 20% e 12%.
O primeiro alerta começou às 9h desta quarta e segue até às 10h de quinta-feira. O segundo começou às 10h de quarta e termina às 19h do mesmo dia. De acordo com o Inmet, os riscos incluem baixa umidade para a saúde e maior probabilidade de incêndios florestais.
O instituto recomenda: beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas, não se expor ao sol nos horários mais quentes, e umidificar ambientes.
No caso do alerta de “Perigo”, é indicado o uso de hidratante para a pele. Em caso de dúvidas, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Cidades sob alerta de “Perigo Potencial” (30% a 20%) – 66 cidades
Acari
Açu
Água Nova
Alexandria
Almino Afonso
Antônio Martins
Apodi
Augusto Severo
Baraúna
Caicó
Caraúbas
Carnaúba dos Dantas
Coronel João Pessoa
Cruzeta
Currais Novos
Doutor Severiano
Encanto
Equador
Felipe Guerra
Florânia
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
Governador Dix-Sept Rosado
Ipanguaçu
Ipueira
Itajá
Itaú
Janduís
Jardim de Piranhas
Jardim do Seridó
João Dias
José da Penha
Jucurutu
Lagoa Nova
Lucrécia
Luís Gomes
Major Sales
Marcelino Vieira
Martins
Messias Targino
Mossoró
Olho d’Água do Borges
Ouro Branco
Paraú
Parelhas
Patu
Pau dos Ferros
Pilões
Portalegre
Rafael Fernandes
Rafael Godeiro
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Rodolfo Fernandes
Santana do Seridó
São Fernando
São Francisco do Oeste
São João do Sabugi
São José do Seridó
São Miguel
São Rafael
Serra Negra do Norte
Serrinha dos Pintos
Severiano Melo
Taboleiro Grande
Tenente Ananias
Cidades sob alerta de “Perigo” (20% a 12%) – 28 cidades
Água Nova
Alexandria
Antônio Martins
Coronel João Pessoa
Doutor Severiano
Encanto
Francisco Dantas
José da Penha
Luís Gomes
Major Sales
Marcelino Vieira
Martins
Paraná
Pau dos Ferros
Pilões
Portalegre
Rafael Fernandes
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Rodolfo Fernandes
São Francisco do Oeste
São Miguel
Serrinha dos Pintos
Taboleiro Grande
Tenente Ananias
Umarizal
Venha-Ver
Viçosa