Inmet alerta 66 cidades do RN para baixa umidade

O Rio Grande do Norte está sob alerta de baixa umidade nesta quarta 8 e quinta-feira 9, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois avisos foram emitidos: um de perigo potencial, com umidade relativa do ar entre 30% e 20%, e outro de perigo, com umidade entre 20% e 12%.

O primeiro alerta começou às 9h desta quarta e segue até às 10h de quinta-feira. O segundo começou às 10h de quarta e termina às 19h do mesmo dia. De acordo com o Inmet, os riscos incluem baixa umidade para a saúde e maior probabilidade de incêndios florestais.

O instituto recomenda: beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas, não se expor ao sol nos horários mais quentes, e umidificar ambientes.

No caso do alerta de “Perigo”, é indicado o uso de hidratante para a pele. Em caso de dúvidas, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades sob alerta de “Perigo Potencial” (30% a 20%) – 66 cidades

Acari

Açu

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Augusto Severo

Baraúna

Caicó

Caraúbas

Carnaúba dos Dantas

Coronel João Pessoa

Cruzeta

Currais Novos

Doutor Severiano

Encanto

Equador

Felipe Guerra

Florânia

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Ipanguaçu

Ipueira

Itajá

Itaú

Janduís

Jardim de Piranhas

Jardim do Seridó

João Dias

José da Penha

Jucurutu

Lagoa Nova

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Messias Targino

Mossoró

Olho d’Água do Borges

Ouro Branco

Paraú

Parelhas

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

Santana do Seridó

São Fernando

São Francisco do Oeste

São João do Sabugi

São José do Seridó

São Miguel

São Rafael

Serra Negra do Norte

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Cidades sob alerta de “Perigo” (20% a 12%) – 28 cidades

Água Nova

Alexandria

Antônio Martins

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Francisco Dantas

José da Penha

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Paraná

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serrinha dos Pintos

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa