Injetável semanal para obesidade deve chegar ao Brasil em 2024

Além do princípio ativo, a principal diferença está no tempo de ação (diário x semanal). Mas ambos são análogos do hormônio original, o GLP-1, que é o mais importante. Se você pega uma molécula muito diferente da original, ela induz seu corpo a formar anticorpos, pode interferir na eficácia. As duas [liraglutida e semaglutida] têm mais de 90% de homologia de semelhança com o GLP-1.

— Priscilla Mattar