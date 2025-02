Início de ano chuvoso favorece distribuição de sementes no RN

Os meses de fevereiro, março, abril e maio deverão manter a ocorrência de chuvas, principalmente nas Regiões Oeste (entre 30 a 60 mm), na Chapada do Apodi, e no Litoral Leste do RN, com índices entre 40 a 60 mm, segundo dados pluviométricos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn).

Até abril de 2025, a expectativa será a precipitação irregular de chuvas, devido as condições presentes nos oceanos. Diante do início de ano chuvoso no estado, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater-RN) iniciou no dia 28 de fevereiro a distribuição de sementes para reposição dos estoques dos bancos de sementes estaduais pela região oeste – regionais de Pau dos Ferros, Mossoró e Umarizal.