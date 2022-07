Iniciada a vacinação antirrábica em Mossoró

Foi iniciada nesta segunda-feira, 4, a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.

Médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Genicleyton de Gois explica que o vírus da raiva é um dos mais letais da natureza e provoca no ser humano e nos animais encefalite aguda e progressiva, que pode levar à morte. “A vacinação funciona como uma forma de bloqueio do vírus até o homem. Pedimos que toda a comunidade adira à campanha antirrábica de vacinação para que possamos estabelecer esse bloqueio entre o vírus e o homem”.

O órgão vinculado à Secretaria de Saúde enviou às comunidades Agrovila Maísa e Sussuarana seis equipes de vacinadores para iniciar os trabalhos na zona rural. Os moradores da Maísa destacaram a importância do trabalho a ser realizado de casa em casa.

“É bem importante para a gente. É uma importância válida, principalmente que eu não tenho gato, o animal que aparece aqui é de rua. Eu tenho criança e é muito interessante esse trabalho de vocês”, disse a dona de casa Wigna de Alencar.

“É muito bom porque evita doenças e a gente não tem que se deslocar a Mossoró. Quem tem transporte é bom, mas quem não tem fica mais difícil ir até a cidade”, falou Josivânia Tomaz da Silva, que comemorou o fato de não ter que se deslocar a Mossoró para vacinar seu gato de estimação.