Infraero acena positivamente para melhoria do Aeroporto de Mossoró

ASSECOM/RN

A governadora Fátima Bezerra saiu da primeira audiência em Brasília (DF) na manhã desta quarta-feira (18) com excelentes notícias para o Rio Grande do Norte. Em suas próprias palavras, foi uma “acolhida extraordinária” em que o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, garantiu recursos na ordem de R$ 16 milhões para investimento no Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró. Esse investimento vai ser principalmente na infraestrutura do aeroporto, como segurança, cerca, muro, iluminação e sinalização. Toda essa melhoria vai proporcionar ampliação da capacidade do equipamento, que está sob a administração da Infraero desde o final de dezembro de 2022. O presidente da Infraero, deve vir ao Rio Grande do Norte, no mês de agosto, para assinar a ordem de serviço.

“Saímos daqui com a impressão muito positiva de que a parceria entre o Rio Grande do Norte e a Infraero só vai se fortalecer a partir de agora”, comemorou a governadora Fátima Bezerra, apontando que a garantia de recursos para o Aeroporto de Mossoró é um forte indicativo para a ampliação da parceria para o desenvolvimento de outros Aeroportos do Estado, como o de Caicó, exemplificou. “Nós vamos cada vez mais dotar o Rio Grande do Norte da infraestrutura aérea necessária para a promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. O deputado federal, Fernando Mineiro, acompanhou a governadora nessa audiência.

O aeroporto de Mossoró é um dos nove aeroportos administrados pela Infraero neste modelo de parceria Brasil afora. A requalificação do Aeroporto – que necessita de investimentos do Governo Federal – contou com o desenvolvimento de estudos para possibilitar o aumento de sua capacidade, para que possa comportar aeronaves maiores e companhias aéreas. Em essência, o projeto de desenvolvimento prevê que o aeroporto se transforme em uma grande área comercial, estratégica para o sistema de aviação civil do país.