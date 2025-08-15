Influenciador Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

CNN Brasil

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em São Paulo, em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba.

De acordo com o MPPB (Ministério Público da Paraíba), as investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

“As apurações criminais vêm sendo conduzidas com rigor técnico e absoluto respeito aos direitos e à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes. Entretanto, o vazamento de informações sigilosas e a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal, têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos”, diz o MP em nota.

A prisão foi efetuada por policiais civis do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A investigação é do MPPB (Ministério Público do Estado da Paraíba), por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil da Paraíba, por meio da UNINTEPOL e da DECC, o CIBERLAB – Laboratório de Operações Cibernéticas da DIOPI (Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência) da SENASP/MJSP (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

“O Ministério Público e as instituições parceiras reiteram seu compromisso inegociável com a defesa de crianças e adolescentes, mantendo-se firmes e integrados no combate a este crime grave, e conclamam a sociedade a apoiar essa missão por meio da denúncia responsável e da preservação da dignidade das vítimas”, completa a nota do MPPB.

Sobre Hytalo Santos

Hytalo Santos estava sob investigação do Ministério Público da Paraíba desde 2024 por suspeita de exploração de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As apurações, conduzidas nas esferas cível e criminal, surgiram após denúncias anônimas via “Disque 100” e relatos de vizinhos sobre festas com bebidas alcoólicas e cenas de conotação sensual envolvendo crianças e adolescentes.

A Justiça da Paraíba já havia determinando a suspensão imediata de todos os perfis de Hytalo nas redes sociais, a proibição de contato com os menores citados nas investigações e a desmonetização de seus conteúdos.

Além disso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em suas residências, recolhendo eletrônicos para análise pericial. Os pais dos adolescentes também estão sendo investigados por possível omissão no dever de proteger os menores.

Na quinta-feira (14), a defesa de Hytalo havia se pronunciado negando veementemente as acusações, afirmando que “sempre agiu dentro da lei” e que todo o conteúdo com menores foi gravado com “autorização legal e acompanhamento dos responsáveis”. Ele destaca que as adolescentes envolvidas nas denúncias são emancipadas.