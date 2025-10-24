Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024
Digite o termo da busca
Menu
A+
A-
POR
início
Início
seta para direita
últimas notícias
Últimas Notícias
seta para direita
foto agência
Foto Agência
seta para direita
especiais
Especial
seta para direita
radioagência nacional
Radioagência Nacional
seta para direita
campeonatos
Tabelas
seta para direita
feed rss
Feed Rss
seta para direita
seta para direita
sobre
Sobre
seta para direita
Cultura
seta para direita
Direitos Humanos
seta para direita
Economia
seta para direita
Educação
seta para direita
Esportes
seta para direita
Geral
seta para direita
Internacional
seta para direita
Justiça
seta para direita
Meio Ambiente
seta para direita
Política
seta para direita
Saúde
seta para direita
Últimas Notícias
|
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Esportes
Geral
Internacional
Justiça
Meio Ambiente
Política
Saúde
Economia
Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024
Preço da comida recua 0,98% em cinco meses
Bruno de Freitas Moura – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 – 13:49
Rio de Janeiro
Cebola© Valter Campanato/Agência Brasil
Versão em áudio
A prévia da inflação oficial no país mostra que, em outubro, o preço de alimentos e bebidas caiu 0,02%, em média. O resultado representa o quinto mês seguido de deflação (inflação negativa). De junho a outubro, os alimentos e bebidas ficaram 0,98% mais baratos.
Os dados foram apurados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador apontou desaceleração para 0,18%, uma vez que tinha alcançado 0,48% em setembro.
O IBGE mostra que, de setembro de 2024 a maio de 2025, os alimentos e bebidas apresentaram nove meses seguidos de alta, influenciados por fatores como questões climáticas, que prejudicaram a safra. Desde então, sucederam-se cinco recuos:
Outubro: -0,02%
Setembro: -0,35%
Agosto: -0,53%
Julho: -0,06%
Junho: -0,02%
Com a sequência de quedas, o acumulado de 12 meses da inflação de alimentos marca 6,26% em outubro. Esse patamar fica acima da inflação geral apurada pelo IPCA-15 (4,94%) no período.
No entanto, é o menor desde setembro de 2024, quando registrava 5,22%. Desde então, a variação chegou a marcar 8,02% em maio de 2025. Em setembro de 2024, o acumulado era de 7,21%.
O IPCA-15 apura a variação média do custo de 377 produtos e serviços que fazem parte da cesta de compras do brasileiro que ganha até 40 salários mínimos. Os alimentos e bebidas são a parcela mais representativa dessa cesta, respondendo por 21,63% do índice.
Observando especificamente a alimentação no domicílio, que exclui gastos com lanches, refeições e cafezinho na rua, a inflação marcou -0,10% em outubro e 5,47% no acumulado de 12 meses, menor patamar desde agosto de 2024, quando ficou em 4,19%.
Alimentos em outubro
No IPCA-15 de outubro, os itens que mais pesaram para a queda dos alimentos foram:
Cebola (-7,65%)
Ovo de galinha (-3,01%)
Arroz (-1,37%)
Leite longa vida (-1%)
Cada um desses recuos representa 0,01 p.p. no índice.
Na cesta de produtos, quatro subitens tiveram quedas de preço na casa de dois dígitos:
Pepino: -24,43%
Abobrinha: -20,80%
Morango: -15,63%
Peixe castanha: -12,68%
Apesar da variação, o peso desses itens no total do índice não supera 0,01 ponto percentual.
No intervalo de 12 meses, as maiores quedas foram da batata-inglesa (-39%), feijão preto (-32%), cebola (-27%) e pepino (-27%).
Na outra ponta, estão as altas do café moído (53%), abobrinha (43%) e pimentão (36%).
Veja o comportamento de outros itens no mês:
Tubérculos, raízes e legumes: -2,17%
Hortaliças e verduras: -1,87%
Cereais, leguminosas e oleaginosas: -1,24%
Pescados: -0,98%
Leites e derivados: -0,66%
Aves e ovos: -0,51%
Carnes e peixes industrializados: -0,24%
Carnes: -0,05%
Bebidas e infusões: 0,01%
Enlatados e conservas: 0,22%
Panificados: 0,23%
Frutas: 2,07%
Óleos e gorduras: 2,18%
Safra
Para o economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados, Felipe Queiroz, o resultado de outubro é bastante positivo e aponta para uma convergência rumo ao centro da meta de inflação, estipulada pelo governo em 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, até 4,5%.
Queiroz destaca o comportamento dos preços dos alimentos. “Tendo em vista a importância que a alimentação possui no orçamento familiar, especialmente das famílias de menor renda, o resultado de outubro é bastante animador por conta da queda de produtos essenciais como o arroz, o leite, os ovos e a cebola”, diz.
Para o representante da associação de supermercados do maior estado do país, que reúne mais de 4,5 mil estabelecimentos comerciais, a expectativa é que a inflação mantenha a tendência de desaceleração nos próximos meses.
“Nós temos uma safra recorde de grãos, o que deve contribuir com a queda de itens básicos da cesta dos consumidores”, cita.
Agência Brasil