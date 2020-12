Inep prorroga prazo de inscrições do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou, para 18 dezembro, o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL). As provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

A retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10). Segundo o Governo Federal, unidades prisionais e socioeducativas devem garantir a segurança e o sigilo durante a aplicação do exame dentro dos locais de prova indicados.

O Ministério da Educação diz que o Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade da prova aplicada em instituições de ensino. A única diferença entre os dois testes é o fato do Enem PPL ser aplicado fora de espaços educacionais.

As inscrições para a prova são feitas pelos responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional ou socioeducativa e podem ser realizadas pelo sistemasespeciais.inep.gov.br/unidadesprisionais

Fonte: Brasil 61