Indicado de Walter Alves, Sérgio Rodrigues toma posse como novo presidente da Caern

O engenheiro civil Sérgio Rodrigues foi empossado, nesta quinta-feira 31, como novo diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). Ele, que já era diretor de Empreendimentos da Companhia, substitui Roberto Sérgio Linhares, que estava na função desde março de 2019.

Indicado para o cargo pelo vice-governador Walter Alves (MDB), Sérgio Rodrigues é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele tem mais de 30 anos de experiência nos setores público e privado. Antes de chegar à Caern, em 2019, foi secretário de Administração e de Infraestrutura da Prefeitura de Canguaretama. Sua carreira inclui ainda projetos de habitação social e eficiência energética em iluminação pública.

Segundo a Caern, o novo presidente aponta quatro prioridades para sua gestão: implantação de método não destrutivo para aprimorar a execução e manutenção de serviços urbanos, eliminando a necessidade de abrir buracos; controle e redução de perdas; agilidade nos processos de viabilidade técnica; e relacionamento com Municípios.

A Companhia informou que a indicação do novo diretor-presidente foi aprovada na última segunda-feira 28 em reunião do Conselho de Administração da empresa.

Em entrevista à Jovem Pan News nesta quinta-feira, Roberto Linhares falou sobre sua saída do comando da Caern. “Saio satisfeito, grato, feliz, de coração leve, voltando para minha casa, a Caixa Econômica Federal, e agradecendo à Caern. Foi uma vivência fenomenal, uma experiência que jamais vou ter outra na minha vida. É um mundo em que acontece todo dia uma coisa diferente, um desafio diferente, uma realidade que tem que encarar a cada dia. Uma equipe maravilhosa, um time de técnicos muito bom. Só agradeço a Deus por esse tempo todo”, afirmou Linhares.

O agora ex-presidente da Caern disse ainda que “vai haver continuidade no trabalho” com o novo diretor-presidente.

Cobrança do MDB

A mudança no comando da Caern era uma cobrança que vinha sendo feita por aliados de Walter Alves. Em entrevista ao AGORA RN no último dia 22, o deputado estadual Dr. Bernardo (PSDB) disse que a troca no comando da companhia é parte do processo de transição de governo de Fátima Bezerra para Walter Alves.

“É interessante para o MDB ocupar espaços e contribuir com o Governo”, afirmou Dr. Bernardo, em entrevista ao AGORA RN.

O MDB de Walter Alves tem ampliado seus espaços na gestão estadual de olho em 2026. Em abril, o vice-governador deverá assumir definitivamente o comando do Governo do Estado após a renúncia da governadora Fátima Bezerra – que deverá deixar o cargo até esta data para ficar apta para a disputa do Senado.