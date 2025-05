Indefinição marca conclave que elegerá sucessor de Francisco, avalia cardeal

Em conversa com o blog, um cardeal que participará do conclave disse que a eleição que escolherá o sucessor do papa Francisco está em um cenário de completa indefinição, principalmente, em razão do desconhecimento dos participantes em relação aos colegas.

Durante o seu pontificado, Francisco aprofundou a internacionalização do Colégio de Cardeais, escolhendo diversos nomes de regiões periféricas do mundo. Dessa forma, os 133 cardeais eleitores tiveram pouca convivência uns com os outros.

De partida, diante do desconhecimento geral, o nome que tem mais visibilidade é o do italiano Pietro Parolin, ex-secretário de Estado do Vaticano.

No entanto, dentro do colegiado de cardeais, a avaliação é de que, embora conte como um ponto a favor de Parolin o fato de ele ter uma carreira ampla na diplomacia, pesa contra o italiano a percepção de que ele não tem o mesmo carisma do papa Francisco.

Pesa contra o nome de Prevost o fato de ele ser norte-americano – mesmo tendo sido bispo de uma diocese no interior do Peru – porque muitos cardeais resistem à ideia de um pontífice oriundo dos Estados Unidos.

“O Prevost, mesmo sendo americano, tem todas as qualidades do papa Francisco”, disse um influente prelado ao blog.

“Tudo está em aberto. O que vai definir o conclave será o primeiro escrutínio, quando os nomes papáveis estarão mais explicitados”, completou esse cardeal.