Incêndios em vegetação no RN aumentam 52% em 2025, aponta Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) registrou 842 atendimentos a incêndios em vegetação entre janeiro e agosto de 2025, um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 553 casos.

Em 2023, foram registrados 557 atendimentos. O total deste ano representa uma média de 105 ocorrências por mês.

O diretor do Comando Operacional do CBMRN, Coronel Marcos Miranda, afirmou: “Esse aumento nos preocupa e reforça a necessidade de uma atuação conjunta. Por isso, estamos fortalecendo a Operação AMA (Abrace o Meio Ambiente), em parceria com prefeituras e câmaras municipais, para chamar a atenção da sociedade local e coibir a prática das queimadas.”

A Operação AMA tem o objetivo de unir esforços institucionais e comunitários para reduzir os incêndios em vegetação, com ações educativas e preventivas em todo o estado.

O CBMRN orienta a população a não fazer fogueiras, não queimar lixo e não descartar bitucas de cigarro em áreas secas, medidas consideradas essenciais para preservar vidas e o meio ambiente.