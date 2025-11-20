Incêndio atinge pavilhão na COP30

Um incêndio foi registrado nesta quinta-feira (20) em um dos pavilhões onde ocorre a Conferência do Clima, a COP30, em Belém (PA). Os primeiros relatos do problema aconteceram pouco depois das 14h.

Pessoas que estavam no local foram retiradas por ordem da segurança. Até por volta das 14h20, não havia detalhes sobre a origem do fogo. O ministro do turismo, Celso Sabino, disse por volta das 14h30 que o incêndio foi controlado.

As chamas atingiram espaços na zona azul, na área chamada de Pavilhão dos Países. A energia elétrica foi cortada na área interna deste pavilhão.

A zona azul, também chamada de Blue Zone, é o espaço onde se reúnem os negociadores e ministros. Não há informações sobre feridos.

Em entrevista para Andréia Sadi, o governador Helder Barbalho afirmou que as equipes trabalham com duas hipóteses para o incidente ocorrido nesta quinta-feira (20) na COP30: falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand.

Segundo Barbalho, não houve feridos. A ONU permanece aguardando a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades no local.