Incêndio atinge centro de distribuição da 3R Petroleum, em Guamaré

Nesta terça-feira 30, um incêndio ocorreu nas instalações da 3R Petroleum, localizadas na cidade de Guamaré, na região Central Potiguar. A petroleira confirmou o incidente, assegurando o controle total das chamas e a segurança das pessoas presentes.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas consumindo parte da estrutura física do “Ativo Industrial de Guamaré”, acompanhadas por uma nuvem de fumaça sobre o local. Apesar do ocorrido, a 3R afirma que o incidente não teve impacto sobre as pessoas nem sobre o meio ambiente. A brigada de emergência da empresa agiu prontamente para controlar e extinguir o fogo, enquanto as causas estão sob investigação.

Em comunicado, a 3R Petroleum esclarece que o incêndio foi detectado e prontamente contido pela equipe própria de brigada de emergência operacional da companhia. As operações seguiram normalmente, sem interrupções ou consequências para as pessoas ou o meio ambiente. A empresa já notificou as autoridades e órgãos competentes e está investigando as causas do incidente.

Este não é o primeiro episódio de incêndio nas instalações da 3R Petroleum no Rio Grande do Norte neste ano. Em janeiro, um incidente similar ocorreu na Refinaria Clara Camarão, em Guamaré, sendo também controlado pela equipe interna da 3R, sem danos ao meio ambiente ou às pessoas presentes, como confirmado pelo Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro-RN).