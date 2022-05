Incêndio atinge casa de recepções em praia do Morcego

Por g1 RN

Um incêndio atingiu uma casa de recepções localizada na chamada Ponta do Morcego, na Praia dos Artistas, na Zona Leste de Natal, no início da noite desta quarta-feira (4). As chamas puderam ser vistas de longe e moradores da região registraram em fotos e vídeos que circularam nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou quatro caminhões ao local para conter as chamas. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) fechou o acesso à rua.

O incêndio teve início por volta das 18h, de acordo com os bombeiros. Ainda não se sabe a causa das chamas, mas informações preliminares apontam que houve uma queda de energia na região, e, quando a energia foi retomada, ouviu-se uma explosão no local. Apenas um segurança estava no estabelecimento e correu para os restaurantes vizinhos para pedir ajuda.

A casa de recepções fica próxima ao mar – no final da Rua Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, conhecida como Ponta do Morcego – e o vento tem dificultado o trabalho dos bombeiros.

Às 20h15, a assessoria de imprensa da corporação avisou que “apesar de ainda existir chamas, os militares que estão no local consideram que o fogo esteja controlado. Um caminhão da Marinha também foi acionado para dar suporte de água”.