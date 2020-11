Inaugurada árvore de natal que compõe decoração natalina de Mossoró

Além da iluminação espalhada pela Avenida Presidente Dutra, outro notório ponto da decoração natalina mossoroense é a árvore de natal localizada no Rio Mossoró, entre as duas pontes que ligam o centro da cidade ao bairro Alto de São Manoel. Foi acesa no início da noite desta quinta-feira, 26, pela prefeita Rosalba Ciarlini. Com 18 metros de altura, a árvore foi considerada a mais alta da história do município.

Segundo Kátia Pinto, Secretária de Infraestrutura, a prefeita solicitou que a decoração natalina deste ano fosse expandida. “Nossa decoração foi evoluindo gradativamente, contemplando outras avenidas, como Lauro Monte, Diocesana, Rua Felipe Camarão, Delfim Moreira, Prudente de Morais, como também estamos trazendo um diferencial aqui no Rio. Era um desejo das crianças e toda a população a árvore e nós trouxemos uma maior, desta vez com 18 metros de altura, que complementa a decorações das pontes”, informou.

Dentro do Projeto Mossoró Terra de Luz, elaborado pela Prefeitura de Mossoró através da Secretaria de Infraestrutura, Rosalba Ciarlini destaca que a árvore é mais um ponto atrativo na cidade. “A programação em torno deste projeto se inicia juntamente com os festejos de Santa Luzia e segue até o final do mês de dezembro. Esta é a maior já feita na cidade, tendo iniciado esta tradição na década de 1970, com Dix-huit prefeito, Carlos Augusto era o secretário. Que este clima natalino que já se instala traga muita paz e fraternidade para todos os mossoroenses”, declarou.