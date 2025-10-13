Inadimplência aumenta em Mossoró e CDL anuncia ações
A inadimplência em Mossoró registrou um aumento de 5,46% no número de negativados em setembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados do SPC Brasil
Por Carol Ribeiro – www.blogcarolribeiro.com.br
O levantamento aponta que o volume total de dívidas cresceu 11,32% no período. A dívida média por consumidor atingiu R$ 4.910,17, sendo que o setor bancário concentra 66,18% do total dos débitos.
Diante do cenário, atribuído aos juros elevados e à restrição de crédito, a CDL Mossoró e a FCDL-RN anunciaram que pretendem ampliar as ações e mutirões de renegociação de dívidas para apoiar consumidores e fortalecer o comércio local.