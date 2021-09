Imunização contra a Covid-19 chega a 50% dos adultos do Rio Grande do Norte

A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte alcançou nesta quarta-feira (22) mais da metade dos adultos que vivem no estado, segundo a plataforma RN+ Vacina. Os dados registrados pelos municípios na plataforma operada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) apontam que pouco mais de 1,32 milhão dos potiguares tomaram as duas doses ou a dose única desde o início do trabalho de vacinação.

O RN+ Vacina aponta ainda que o estado se aproxima da meta de cobertura para primeira dose entre os adultos, que é de 90% da população estimada (2.657.700 pessoas). Até o início da noite desta quarta, 2,29 milhões tinham tomado ao menos uma dose, faltando 4% ou pouco mais de 92 mil pessoas. Os municípios já registraram na plataforma que foram aplicadas 3.628.300 doses.