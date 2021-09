IMT-UFRN confirma variante delta em Mossoró

De um total de oito amostras coletadas, quatro confirmaram a presença da variante delta em Mossoró. O resultado final do sequenciamento foi realizado no dia 12 de setembro e foi confirmada pelo Instituto Médico Tropical da UFRN (IMT-UFRN), com recursos de projeto de pesquisa e colaboração com o Getúlio Sales Diagnósticos.

“A confirmação da delta em Mossoró demonstra a capacidade de transmissão da variante”, avalia a cientista Selma Jerônimo, que esclarece alertando para a fácil mutação do RNA do vírus.

Nessa perspectiva, é preciso manter os cuidados na prevenção, reforça a cientista, como o uso de máscara, distanciamento social e a higiene das mãos, assim como cumprir com o esquema de vacinação completo.

O MIT-UFRN já sequenciou 64 genomas do SARS-CoV-2 provenientes de amostras do Rio Grande do Norte e prevê realizar a análise de mais 96 amostras.