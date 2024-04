Imprensa francesa presta homenagem a Senna, 30 anos após a morte do ídolo da Fórmula 1

Por RFI

“Ímola ainda chora”, diz o título de uma matéria publicada pelo jornal Le Figaro, que foi até o memorial do piloto, na Itália, onde Senna foi vítima de um trágico acidente em 1° de maio de 1994, na fatídica curva de Tamburello. Diante da escultura de bronze do brasileiro, se aglomeram admiradores do mundo inteiro, diz o diário, “vindos do Brasil, claro, mas também da Eslováquia, da Polônia, do Líbano e até da Bretanha”, brinca a matéria, em referência à região do noroeste da França.

A matéria afirma que na memória dos fãs, permanecem vivas as imagens daquele triste domingo do Grande Prêmio de San Marino, quando foi interrompida a brilhante carreira do “Magic Senna” – como o piloto é chamado na França. Le Figaro lamenta a morte precoce do esportista, “que ainda tinha longos anos pela frente para marcar ainda mais a história da Fórmula 1”. O diário destaca sua participação em 161 GPs, 40 vitórias, 65 pole positions e 80 pódiuns.

Lembranças emocionadas

O jornal Ouest France traz uma entrevista com o repórter francês Philippe Brunel, que no dia do acidente estava em Imola trabalhando para a revista do jornal esportivo L’Equipe. Em um depoimento emocionado, o jornalista recorda momentos que não consegue apagar de sua memória da tragédia que presenciou.

Brunel afirma que o clima já era fúnebre no local devido à morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger, em Bolonha, um dia antes, no treino de qualificação para o GP de San Marino. O repórter recorda ter visto Senna antes do início da corrida, pálido e visivelmente abalado com o falecimento do colega na véspera. “Havia um clima mórbido no ar e eu me disse: ‘um piloto vai morrer hoje'”, afirma. Para o repórter, “não há dúvidas de que Senna pressentiu sua própria morte”.

O segundo melhor piloto da história

Toda a mídia da França também destaca uma pesquisa de opinião realizada pelo instituto Odoxa para a rádio RTL que mostra que o piloto brasileiro continua no coração dos franceses. Segundo a sondagem, 30 anos após a tragédia no GP de San Marino, “Senna é considerado como o segundo melhor piloto da história da Fórmula 1”, atrás apenas de Michael Schumacher e desbancando o francês Alain Prost.

O site da rádio RTL destaca, ainda, que 76% dos fãs de Fórmula 1 consideram a rivalidade entre Senna e Prost como a maior da história da modalidade. O 1° de maio de 1994 também segue vivo na memória de 55% dos franceses.

O jornal le Figaro destaca que nesta quarta-feira, em Imola, o evento “Senna, 30 anos” homenageará o ídolo brasileiro e Roland Ratzenberger, na presença de representantes dos governos do Brasil, Áustria e Itália, além do presidente do grupo Fórmula 1, Stefano Domenicali. Cerca de 20 mil fãs são esperados no local.