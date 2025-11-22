Imposto de Renda: Potiguares vão receber R$ 7,7 milhões em lote de restituição de novembro

A Receita Federal anunciou que vai depositar R$ 7,7 milhões nas contas de mais de 2 mil potiguares na próxima sexta-feira (28). Os valores são referentes a restituições de declarações do Imposto de Renda entregues fora do prazo em 2025 ou que tiveram pendências posteriormente regularizadas.

Os recursos também podem ser de créditos residuais de anos anteriores.

Ao todo, serão depositados R$ 7.744.138,04 nas contas de 2.150 contribuintes.

A consulta ao lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de novembro já está disponível.

Para consultar a disponibilidade da restituição, basta acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”.

A página oferece instruções detalhadas, além do extrato de processamento no e-CAC, que permite ao cidadão verificar eventuais pendências e, se necessário, corrigir sua declaração.

A Receita também disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis, que permite consultar liberações de restituições e a situação cadastral no CPF, ampliando transparência e facilitando o acesso aos serviços públicos.

Como é feito o pagamento

Para garantir segurança, a restituição é paga exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problema na conta de destino, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB) no prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.