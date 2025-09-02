Imposto de Renda 2025: Receita antecipa pagamentos e diz que todos contribuintes com direito já receberam restituição

A Secretaria da Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que antecipou a conclusão do pagamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025, ano-base 2024.

Os pagamentos estavam previstos, inicialmente, para cinco lotes, sendo o último deles em setembro. Mas o Fisco informou que já concluiu os depósitos neste mês de agosto, com o pagamento do 4º lote.

“Contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física (DIRPF) no prazo e sem inconsistências já receberam os valores, mesmo com previsão inicial de cinco lotes”, informou o órgão.

De acordo com a Receita Federal, a “eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto”.

Segundo o órgão, até o momento foram pagos R$ 36,9 bilhões em restituições neste ano, apuradas em 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.

Para confirmar se foi incluído ou não no último lote do IR, pago em agosto, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet e fazer a consulta.

Veja as datas do cronograma de restituições em 2025

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro (não está mais previsto)

Malha fina

Os contribuintes que indicaram ter direito à restituição e ainda não receberam os valores caíram na malha fina do Fisco, ou seja, tiveram a declaração retida para verificações.

Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet e clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”.

“Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas”, explicou a Receita Federal.