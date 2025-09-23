Imposto de Renda 2025: consulta ao 5º lote de restituição começa nesta terça
A Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituição nesta terça-feira (23).
Ao todo, 387,2 mil contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de mais de R$ 1 bilhão. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, e os pagamentos serão feitos a partir de 30 de setembro.
Do total, aproximadamente R$ 507,1 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários. São eles:
15.604 idosos acima de 80 anos
66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos
6.968 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave
16.926 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
234.920 contribuintes receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX.
Por fim, foram contempladas ainda 46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
Veja o calendário da restituição do IR 2025
Os pagamentos das restituições do IRPF 2025 são feitos em cinco lotes. O prazo para entrega das declarações começou em 17 de março.
Veja as datas dos pagamentos:
1º lote: 30 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 31 de julho
4º lote: 29 de agosto
5º lote: 30 de setembro
Como fazer a consulta?
Assim que a consulta estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.
A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.
A Receita Federal disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
Em nota oficial, o Fisco afirma que “assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte”. Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.
“Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade”, afirma a nota.