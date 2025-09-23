Imposto de Renda 2025: consulta ao 5º lote de restituição começa nesta terça

A Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituição nesta terça-feira (23).

Ao todo, 387,2 mil contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de mais de R$ 1 bilhão. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, e os pagamentos serão feitos a partir de 30 de setembro.

Do total, aproximadamente R$ 507,1 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários. São eles:

15.604 idosos acima de 80 anos

66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos

6.968 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave

16.926 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

234.920 contribuintes receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX.

Por fim, foram contempladas ainda 46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Veja o calendário da restituição do IR 2025

Os pagamentos das restituições do IRPF 2025 são feitos em cinco lotes. O prazo para entrega das declarações começou em 17 de março.

Veja as datas dos pagamentos:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Como fazer a consulta?

Assim que a consulta estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Em nota oficial, o Fisco afirma que “assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte”. Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

“Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade”, afirma a nota.