‘Imensamente grata por ter minha identidade de volta’, diz vítima de mais de 60 socos sobre recuperação da cirurgia

A estudante Juliana Soares, de 35 anos, que foi agredida pelo ex-namorado com mais de 60 socos dentro de um elevador, em Natal, usou as redes sociais para falar sobre a recuperação depois da cirurgia de reconstrução facial.

O procedimento foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), na capital potiguar.

“Pouco mais de 30 dias da minha reconstrução facial e sigo colhendo os frutos desse trabalho tão especial da equipe buco maxilo do Huol”, escreveu.

Juliana destacou a importância do procedimento para retomar a própria imagem. “Sou imensamente grata por ter minha identidade de volta e por cada novo capítulo que a vida me permite escrever”, disse.

Segundo ela, o resultado definitivo ainda vai depender do tempo necessário para recuperação. “Ainda não temos o resultado final, pois é tudo muito recente. Só com 6 meses de pós-cirúrgico poderemos de fato concluir o processo de cicatrização. Viva o SUS!”, completou.

Relembre o caso

Juliana sofreu fraturas nos ossos da face após ser agredida com 61 socos pelo então namorado, Igor Eduardo Cabral, dentro do elevador de um condomínio em Ponta Negra, Zona Sul de Natal, em julho deste ano.

Ela recebeu alta hospitalar em 4 de agosto, após a cirurgia. De acordo com a Polícia Civil, antes da agressão o casal discutiu na área de lazer do residencial, onde o celular da vítima foi jogado na piscina.

No dia 7 de agosto, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte e tornou Igor réu por tentativa de feminicídio. Ele está preso na Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal.