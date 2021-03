IMD oferece 6,9 mil vagas para cursos gratuitos de programador

Nesta segunda-feira (08), o Instituto Metrópole Digital (IMD), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), lançou edital com 6.900 vagas disponíveis para dois cursos gratuitos na área de tecnologia. O período de inscrições começou ontem e se estende até 21 deste mês.

As formações ofertadas são para Programador de Dispositivos Móveis e Programador Web, realizadas na modalidade de ensino à distância. Essa iniciativa está ligada ao Programa Novos Caminhos, elaborado pelo MEC e realizado em parceria com diversas instituições do Brasil.

Para inscrição, interessados devem acessar o site do Novos Caminhos (https://novoscaminhos.imd.ufrn.br/) e preencherem o formulário. O edital pode ser consultado neste mesmo endereço. Os candidatos têm até 28 de março para confirmar a matrícula, que dará acesso ao ambiente virtual de ensino. O início das aulas está previsto para o dia 29.

O Instituto está ofertando 4.200 vagas para Programador Web, com carga horária de 200 horas e 2.700 vagas para formação de Programador de Dispositivos Móveis, com a mesma carga horária. Interessados tem a opção de se inscrever em apenas um dos cursos. O cadastro será confirmado por e-mail e a seleção de vagas se dará por sorteio, caso haja mais candidatos que vaga. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de março no site.