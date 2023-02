Imagens contradizem versão de Daniel Alves sobre acusação na Espanha

Fonte: Tribuna do Norte

Barcelona (AE) – Duas câmeras de segurança da boate Sutton, em Barcelona, onde Daniel Alves supostamente agrediu sexualmente uma mulher de 23 anos, mostram o jogador entrando no banheiro da área VIP depois da denunciante, e não antes, minutos antes do suposto estupro. As informações são do jornal espanhol El Periódico, e contradizem a versão apresentada pela defesa do brasileiro.

As imagens obtidas pela reportagem seriam as mais nítidas até o momento e foram capturadas. O advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, afirma que é a jovem de 23 anos que vai ao banheiro quando o jogador já está dentro do local. No entanto, em outros dois vídeos é possível ver um tênis branco e a silhueta de um homem vestindo uma camisa da mesma cor que o jogador estava usando naquela noite. Vale ressaltar que o acesso ao local era restrito às pessoas que estavam na área VIP.

No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia. Em seu primeiro depoimento, porém, o atleta afirmou que esteve com a mulher, mas sem ato sexual.

Posteriormente, admitiu ter feito sexo, mas alegou que a relação foi consentida. Segundo a imprensa espanhola, ele alegou ter mudado de versão diversas vezes para tentar esconder a infidelidade da sua mulher, a modelo Joana Sanz. Nesta terça-feira, o Tribunal de Barcelona rejeitou o pedido de liberdade provisória do jogador de 39 anos. Para os três juízes responsáveis pelo caso, existia um risco de fuga ao Brasil.