Imagem de Santa Luzia “estilizada” é retirada após reprovação pelos mossoroenses

Localizada na Avenida Presidente Dutra, na subida do Alto São Manoel, a imagem de Santa Luzia recebeu um novo formato, um boneco de quase três metros de altura, sem rosto definido e com uma espécie de turbante, não agradou a população e acabou sendo retirada de cena nesta quinta-feira.

Nas redes sociais, a imagem recebeu vários comentários jocosos e virou até meme, assim, a Secretaria Municipal de Cultura resolveu tirar a “boneca”, que segundo a secretária Isaura Amélia, foi “reprovada”.

No ano passado uma peça semelhante já havia sido colocada no mesmo local, mas, ao contrário da atual, não recebeu tantas críticas e até virou uma espécie de ponto turístico, onde visitantes iam para fotografar. Acabou ficando mais tempo exposto do que o planejado, que é o período das festas da padroeira de Mossoró.

Não conseguimos informações sobre quem teria sido o artista responsável pela nova imagem da santa protetora dos olhos.

