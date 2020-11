Iluminação natalina começa a ser instalada em Mossoró

Através da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Mossoró, iniciou no último final de semana a instalação da decoração natalina nas principais praças e avenidas da cidade. A iluminação compõe o projeto Mossoró Terra de Luz, que vem encantando os moradores com os enfeites que anunciam as festa de final de ano.

Composta por pontos de led distribuídos nas estruturas dos principais equipamentos do município e também em árvores, a decoração está sendo colocada gradativamente. Entre as localidades que receberão o embelezamento, estão: a Praça Rodolfo Fernandes (Praça do PAX), Avenida Dix-Sept Rosado, Praça Vigário Antônio Joaquim, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Dutra e Avenida João da Escóssia.

O trabalho foi iniciado com a etapa elétrica (iluminação), reaproveitando materiais já existentes. No decorrer dos próximos dias será realizada a licitação para escolha da empresa responsável pela confecção dos adereços, estruturas de ferro, montagem e desmontagem, entre outros serviços.

Kátia Pinto, Secretária Municipal de Infraestrutura, destaca que assim como em 2019, esse ano a decoração também terá uma nova estátua de Santa Luzia com 11 metros de altura. A instalação está prevista para próxima semana, considerando as festividades da padroeira da cidade. Ela reitera que o objetivo da Prefeitura é ampliar gradativamente a decoração a fim de englobar mais bairros e avenidas, para que a cidade inteira possa ser iluminada nesta época do ano.

Além disso, elenca que o clima natalino associado à decoração e festa de Santa Luzia, aquece o comércio local tornando a cidade mais atrativa, bonita e turística. A árvore de Natal no trecho do leito do Rio Mossoró que atravessa o centro do município, foi outro aspecto notório do embelezamento natalino que será colocada novamente esse ano, ainda mais alta que a anterior.