Ilkes Rosenir: a sintaxe curva de um abstrato

Por Márcio Lima Dantas

Sem a loucura que é o homem

Mais que a besta sadia,

Cadáver adiado que procria?

Fernando Pessoa

1.

Nascido em Belém (1979), vive desde os cinco anos em Parnamirim, atuando no

ramo da propaganda e publicidade. Com relação à sua obra artística, é autodidata.

Sabemos o quanto o Abstracionismo, enquanto movimento e estilo artístico, surgido no

início do século XX, contribuiu para a evolução das formas nas artes visuais (não em

quantidade, mas em qualidade), consolidando não apenas o uso de linhas, cores e o que

podemos chamar de superfícies, na imensa planície onde frutifica a arte, em uma

permanente transmutação, de acordo com o ar do tempo.

O Abstracionismo, antípoda à concepção de existir em uma pintura ou desenho a

temática ou uma imitação de algum objeto da realidade, chegou para incorporar nas

formas de pensar a arte. E em pensando a arte, levava consigo, é claro! O que sucedia em

um século povoado de diversas revoluções. O que fora ser ou estar foram destronados,

sem que para isso houvesse sido anuladas as maneiras de representar. Ocorreu, sim, uma

simultaneidade que abraçou o Figurativo e o Abstrato, lembrando que as formas de

manuseio com cores e linhas fossem mais de acordo com o espírito da época.

Com efeito, o Abstracionismo, deixando ausente da tela sobretudo a figura

humana, empreendeu um avanço que fez olhos e ouvidos do início do século XX a

compreender a existência de outras formas de pensar, agir e se comportar socialmente. A

verdade é que tivemos de atestar e aceitar a convivência das duas correntes.

Simultaneamente despontavam em todos os países e lugares o que veio a se tornar dois

paradigmas na planície das artes visuais. Lugar amplo onde se convive tudo que detém

qualidade, mas também o que vem e faz um sucesso rápido, não conseguindo inscrever

seu nome na História das Artes.

Essa corrente que se compraz no manuseio de planos, cores e linhas, negando-se

a representar a chamada realidade concreta, exalta a subjetividade, haja vista que convida

aquele que frui a arte a dizer uma outra nomenclatura que não as tantas correntes

vinculadas ao figurativismo a que costumamos chamar de academicismo: a busca de

representar temas, objetos do mundo ou um retratíssimo, quer seja mais realista ou não.

Consabido é o quanto o Abstracionismo deixou o seu legado, abrindo novos

caminhos capazes de deixar passar o que já era familiar e o que se instaura como novo, e

resulta do surgimento de uma paisagem contemporânea eivada de edifícios, autoestradas,

anonimato, muita coisa que desponta, mas os dicionários não contêm os nomes. Só para

se ter uma ideia de como isso funciona, podemos evocar a maneira como se erguia uma

residência com inúmeros paradigmas justapostos: portas, janelas, escadarias, fachadas

com decorações diversas, porém não perdia a noção de que aquilo era uma casa de

morada. Hoje não se repete mais isso. Predomina o estilo minimalista, com suas vidraças,

plantas, madeiras, rampas para os automóveis. Enfim, são linhas retas em diversos

ângulos, formando uma espécie de caixa.

2.

Seria interessante discorrer e estabelecer mais alguma coisa do social. Com o

avanço tecnológico, muitos elementos foram postos de lado, até mesmo a maneira de

educar uma criança esgarçou o seu tecido, em que havia o ensinar a entrar e sair, usando

suas palavras mágicas (com licença, muito obrigado, desculpe).

Tenho para mim que o século XX veio com disposição a jogar a pá de cal sobre o

que já vinha se deteriorando. É possível falar do apagamento da memória, o culto à

escolaridade e uma etiqueta básica, adentrando pelo lado mais fácil de caminhar,

chegando em uma encruzilhada e, sem hesitar, escolher o pior caminho, inclusive, sem

volta. Agora é sair pisando no cascalho. Talvez buscando o que é exceção, não a regra.

Nos nossos dias predomina um narcisismo exacerbado, não mais buscando o outro

com o amor Philia ou o amor Eros. O que importa sou eu cultuando meu corpo, pelas ruas

e pelas academias. Sempre com uma garrafinha de água (isso não é uma metáfora da

mamadeira?). Muitos filósofos do nosso tempo apontam como um dos principais traços

a infantilização generalizada, grassando por todas as classes sociais, exaltando a

ignorância.

Com efeito, prevalecem na vasta planície da arte, em um relevo no qual

predominam toda a espécie do que nossa cultura nominou arte, do Renascimento até os

dias de hoje. Falamos assim porque é possível mapear e compreender os objetos de arte,

habitando o mesmo lugar, desde o hiper-realismo, o academicismo ou aparentados, até

uma profusão de artistas lidando com o abstrato por meio de suas nuances. Quero dizer

uma coisa: o nosso tempo não permite ou torna difícil caracterizar em um arranjo

homogêneo que se pode proclamar: Isso é a arte predominante do século XX e início do

XXI, visto atestarmos fronteiras e sobreposições de estilos, até mesmo sem limites entre

o que é pintura, escultura, desenho e as artes digitais.

3.

Contudo, nos últimos tempos, ocorreu uma vulgarização do que chamam abstrato.

Podemos falar mesmo em um fenômeno, mas não vem a ser caudatário da vanguarda do

início do século XX, conduzindo os críticos mais rigorosos a contemplar com um tanto

de cepticismo, pois grande parte do conjunto dos artistas visuais filia-se, com uma certa

naturalidade, às elaborações que a nada remetem ou procuram imitar o que nós chamamos

realidade.

Não é o caso de Ilkes Rosenir, cuja obra foi desde sempre pautada pela exímia

qualidade, mantendo o mesmo espírito nas tantas séries que concebeu, não se repetindo

ou alterando bruscamente o que parece ser fruto de elaborado trabalho, em uma sempre

paciência, pois não é de pintar em grande quantidade. Podemos separar algumas séries e

comentar um pouco essas sinuosas linhas, cujo objetivo parece ser a circunscrição de

superfícies nas quais algumas serão preenchidas com cores diversas, outras permanecerão

com o papel em suas linhas retas, permanecendo retângulos ou quadrados.

O que chama a atenção nesse artista é uma displicência, no sentido de

simplicidade, que o faz conduzir por aparentes meios o ondulado das linhas e separando

por fronteiras de cores. Os primeiros trabalhos foram muito originais. Pegava uma caixa

comum de papelão e pintava no verso (dentro da caixa), esse procedimento proporcionou

não só se destacar como detentor de uma originalidade, como também fez uso de uma

reciclagem, vindo a ser um trabalho elegante e sem o excesso de informações. O desenho

com esferográfica e com lápis de cor na superfície das caixas manuseava o mínimo de

intervenções sobre o papelão, causando ume feito de empatia com o espectador.

A pouco e pouco o artista foi mudando apenas o suporte, permanecendo com seu

vocabulário mínimo, justapondo por frases estéticas reveladoras de uma grande maestria.

Tanto é que não vimos nada igual nas Artes Visuais do Rio Grande do Norte.

Sua obsessão pela linha curva predomina em todas as suas fases. Algumas mais

coloridas, cujo predomínio é do vermelho, contrastando com uma profusão de nuances;

em outras predominam o verde, em contrastes de vermelho e branco.

Mas de tudo isso, nesse enlinhado de cores, superfícies brancas, há uma

sobriedade e não uma inquietude, como era de se esperar. Existe um ethos tranquilo,

predominando a sinuosidade (muitas curvas, muitas voltas e reviravoltas), que, ao longo

da História das Artes no Ocidente, via de regra, era manuseada para imprimir o ondulado,

com suas espirais, como foi o caso do Barroco, conclamando o indivíduo a observar como

seria o espaço celeste, de chamada, adesão e busca de salvar a alma.

Os instrumentos usados são quase sempre a caneta esferográfica, o lápis de cor e

a colagem. Por meio de recursos tão parcos e por demais conhecidos desde sempre, o

artista consegue lograr êxito na sua empreitada de atingir um efeito gráfico simples e de

muita beleza. Acreditamos que o que de melhor o artista fez é a série mais despojada de

tudo o que já arrolamos. Organiza-se sobre papel branco linhas curvas com hachuras

(espaço em branco), circundado por linhas muito delicadas, no qual predomina, nos

poucos espaços em branco, a cor vermelha ou azul. Através de tanto retirar as massas

maiores pintadas de várias cores, restou apenas um grande espaço em branco, que ergue

suas linhas em busca do alto, em uma verticalidade quebrada apenas por algumas

pequenas superfícies nas quais aparecem o azul ou o vermelho. Tudo isso conseguido

com tinta nanquim sobre papel canson. O simples é muito difícil em arte.

4.

Há dois trabalhos de grande criatividade. São duas peças completamente negras,

recortadas em linhas curvas no Eucatex. É como se o artista tivesse saturado, chegado a

um limite com suas antigas séries plenas de cores e superfícies. Assim como se fosse,

apenas para efeito didático, o branco no branco, do russo Kazimir Malevich. Aqui, no

caso, é preto sobre preto, negando a retratação do mundo natural, em que pululam objetos,

flores, composições arbitrárias, pessoas em atividade ou paradas. Cabe o quê, a quem

contempla, essas duas formas negras no seu permanente silêncio e indiferença?

Com efeito, estanques em qualquer lugar que se coloque, induz a compreender

como uma charada ou enigma. O problema é que valem por si e não por relação a uma

outra coisa, fora dos seus limites de um serpentear ondulando como o que ascende e

depois desce. Enfim, não há enigma, não há muito o que refletir, não há quase o que dizer,

apenas quedadas em uma parede ou canto da sala, em um silêncio pouco ou nada

evocando. Ao que parece, é assim como em algumas situações nas quais rogamos para

nos deixar em paz, para nos deixar em busca de um sono profundo, para que o negro

venha a ser Morpheu (sonho), no interior de Hypnos (sono), em um descanso repousante

pois logo virá outro dia, deixando pingar suas horas dos relógios que não se fadigam em

trabalhar.

5.

Por fim, Ilkes Rosenir detém uma série extremamente interessante, puxando uma

linha de um carretel que havia ficado no início do século XX, falo do Readymade de

Marcel Duchamp (1887-1968), elevando à categoria de arte objetos presentes no

cotidiano, muito olhados, mas pouco vistos. E se enxergados nas feiras livres ou pequenas

lojas, são apenas pequenos fogões à lenha, não mais do que produzidos em série e

direcionados para o uso. O nosso pintor escolheu esses fogões para retirar dos seus lugares

de venda e colocar em uma galeria de arte. Podendo também ser postos em museus, ambos

são lugares sagrados para exposições do que insistimos em proclamar um objeto como

obra de arte.

Desnecessário dizer que estamos tratando dos Readymade do artista norte-riograndense,

intitulado Ipso facto: Ecce homo! (I, II, III). Como procedeu? Trabalho

apresentado no Salão da Capitania das Artes (Prefeitura do Natal). Apenas com simples

gesto de adquirir um pequeno fogão de alumínio (ferro e zinco), pintado com tinta esmalte

sintética. Os fogareiros contêm duas bocas, uma estrutura exclusivamente funcional,

dedicados a um público modesto, ou seja, os que não possuem fogão a gás. Apenas pintou

de vermelho os dois lados, algumas partes de branco (por onde se coloca a lenha) e uns

contornos ou detalhes de azul.

Esses pequenos fogões vendidos nas feiras populares, adquiridos tão-somente por

pessoas mais humildes, funcionam somente à lenha. Ao serem retirados do seu contexto,

vêm a ser uma outra coisa. São objetos de uma banalidade tamanha que são pouco

olhados, mas quase que não vistos.

O ato de retirar o pequeno fogão da sua função, que é cozinhar diariamente as

refeições, quer dizer, do seu objetivo prático e utilitário, imprime uma inusitada

significância, questionando o que é mesmo arte e seus procedimentos, haja vista que

desde sempre fomos habituados a compreender arte como uma coisa relacionada ao

singular, individual, algo sem par. O que ressalta como procedimento é a artesania com

sua aura de uma unidade apenas.

6.

O ReadyMade vai de encontro à concepção de uma arte cuja satisfação maior é

deter sua singularidade. Assim, essa forma convencionada como arte se pergunta se o que

é produzido em série também não se constitui um distrito o qual podemos nominar de

arte. Mais parece um discurso intrigando a quem se posta à frente desse fogão pintado

com cores contrastantes e vivas, salientando as superfícies e linhas de uma coisa

elaborada para ser utilitária.

Daremos o nome aos fogões, para o leitor ter ideia da consciência que o artista

Ilkes Rosenir detém sobre esses trabalhos, fazendo saber do que se trata e a que linha

temporal remete esses experimentos, sendo agora integrantes da História das Artes. Os

fogões podem ser classificados a partir do seu tamanho e pelo fato de possuírem uma ou

duas bocas. Com o título geral de Ipso Facto: ecce homo! (Pelo próprio fato: eis o

homem). Temos quatro fogões com uma só boca, linhas simples com toda a estrutura

remetendo ao funcional, não existindo adereços ou algo que está fora do ato de sua

serventia no cotidiano, que é cozinhar.

Sendo assim, há o predomínio da cor verde em dois, fazendo se destacar e se

diferenciar dos outros dois que manuseia a cor vermelha. Permanecem iguais. Os que têm

duas bocas são apenas o acréscimo para quando do ato de cozinhar, agilizar com maior

rapidez, possibilitando o uso de dois fogos à lenha.

Consabido é que o Readymader só se efetiva de verdade quando se desloca de

lugar, para que cause a desejada estranheza e o reconhecimento como obra de arte, aquilo

que foi feito com uma funcionalidade outra. Esses fogões foram expostos em um Salão

de arte promovido pela Capitania das Artes (funciona como Secretaria de Cultura da

cidade do Natal), comprovando desse modo o que Marcel Duchamp requeria e praticava:

apenas o simples ato de transferir um objeto produzido em série e com vistas ao

utilitarismo, – das feiras livres aos salões de exposição –, sucede no olhar de quem está

familiarizado com as artes um fenômeno que, se não domina essas intervenções artísticas,

pelo menos eleva-se uma série de interrogações abarcando o que já se instituiu na

categoria arte ou ainda hesita a chancela incluidora de pertencer a uma qualquer linha de

continuidade nas pradarias onde germinam simultaneamente diversas espécies de formas

estéticas.

Não podemos esquecer a data da inauguração dessa estranha arte, que foi o Urinol,

de Marcel Duchamp, com o título de Fonte (1917). E também dizer que esse “prontofeito”

mais do que ser, busca parecer, instaurando no seio da arte, antípoda dos

manufaturados, não uma recusa imediata daquele banal, ousando chegar aos salões e

museus, misturando-se com artistas já com seu nome consolidado. No final das contas, o

que interessa é esse chamado pleno de dúvidas a que o espectador é conclamado a

imprimir uma resposta no seu íntimo, quanto mais aberta e indulgente for a alma do

indivíduo, mais apto está de situar em algum lugar da memória essa estranha forma que

se encontra fora do que já é reconhecido como arte.

7.

Ainda podemos acrescentar alguns movimentos ou formas de arte influenciados

pelos implícitos discursos que se encontram no Readymade. Podemos citar o Poema

Processo, cuja qualidade e quantidade dos seus trabalhos fizeram lançar suas buscas para

muitos países de mentalidade mais aberta. Talvez o Rio Grande do Norte seja o lugar do

Brasil onde mais se produziram trabalhos que ficam difíceis de nominar como poemas,

na medida em que se mesclam o analógico e o digital. Há de buscar categorias da

Semiótica para um entendimento mínimo das obras de um Falves Silva, um J. Medeiros

e um Avelino Araújo, dentre outros mais. Todos dotados de distintas escrituras, com

extraordinária criatividade, vindos a ser fora do comum em uma tipicidade particular. Não

só isso, mas um tento e um tino do que estavam plasmando em suas obras plenas de

superfícies, linhas de todo o jeito e maneira, colagens e um ingresso do que não se poderia

anteriormente chamar de arte.

É mister lembrar o que acontece nos dias de hoje, em que há espaço para todo e

qualquer movimento ou o já consolidado, e tem seu espaço de atuação garantidos,

permitindo o surgimento de uma combinação de um ou vários procedimentos. Eis que

podemos citar apenas alguns: grafitagem, videoarte, minimalismo, arte eletrônica,

passando pelas facetas do abstracionismo e do hiper-realismo, jamais esquecendo a arte

digital, obtidas por meio de programas de computares (esta se abre em um amplo leque

de possibilidades, podendo se trabalhar com a mescla do manual ou ficando restrito às

máquinas e suas viabilidades, em fusões extremamente belas, quando junta a mão e as

teclas).

O certo é que diante de tamanha diversidade, há de buscar parâmetros de

discernimentos em uma intricada área na qual convivem métodos e procedimentos

geradores de efeitos (como a textura, a ausência do desenho, o feitio da perspectiva ou

não, o uso da tinta com suas inúmeras possibilidades). Quer dizer, muitas vezes mais

confundindo que ajudando a compreender. Esse momento de discernir, para os mais

exigentes ou mesmo por deter a linha periodológica-cronológica nas contas do seu saber,

impõe uma mirada no passado, tateando-o para ver se encontra algo que se afine ou

detenha parecença com a arte do nosso tempo. Fizemos apenas um recorte, nunca

pretendemos dar conta do bulício da arte contemporânea