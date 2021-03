Igreja no Seridó Potiguar recebe título de Basílica Menor dado pelo Papa Francisco

Na noite desta quinta-feira (25), Dom Antônio Carlos Cruz, bispo diocesano de Caicó, dedicou uma celebração em comemoração ao decreto emitido pela Santa Sé que torna a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, na cidade de Acari, região do Seridó Potiguar, uma Basílica Menor.

De acordo com a Arquidiocese de Natal, o título foi concedido em virtude da história e da arquitetura da Igreja. Há cem anos, o Cardeal Eugênio de Araújo Sales recebeu o batismo nela. Dom Eugênio foi sacerdote, bispo auxiliar e administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, e faleceu no ano de 2012, no Rio de Janeiro, onde residia como arcebispo emérito.

Segundo a Igreja Católica, as basílicas são igrejas dotadas de “especial importância para a vida litúrgica e pastoral de uma diocese e, por isso, possuem ‘um particular vínculo com a Igreja de Roma e com o Sumo Pontífice'”. A titulação é dada as igrejas com alta veneração devotada por fiéis, transcendência histórica e beleza artística, entre outros motivos.