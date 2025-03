Ignorados por Allyson, professores de Mossoró iniciam greve na sexta-feira

Com uma pauta de reivindicações protocolada em dezembro de 2024, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), mas sem qualquer sinalização de atendimento às demandas apresentadas pela gestão, os professores da rede municipal de ensino de Mossoró deliberaram em assembleia por iniciar greve nas escolas do município partir da próxima sexta-feira (14).

Dentre as pautas cobradas pelos professores está o reajuste do piso do magistério, conforme determinado pelo Ministério da Educação (MEC) em 6,27% para 2025 e ainda os 14,95% do reajuste de 2023, também negado pela gestão Allyson Bezerra.

“É um achatamento salarial de mais de 20%. Um silêncio desrespeitoso quanto às pautas apresentadas, enquanto divulga uma valorização que na verdade não existe. Então, se chegamos a este ponto máximo, que é a deflagração de uma greve, é porque o gestor municipal nos empurrou para isto.” Destaca a presidente do Sindiserpum, professora Eliete Vieira.

“Ninguém gosta de fazer greve, mas é o nosso instrumento de luta legal e válido e só chegamos a isto depois de todas as tentativas de se chegar a algum entendimento com relação às nossas pautas. Se não tem sequer a abertura de um diálogo, então a saída é a greve”. Comenta a diretora-financeira do Sindiserpum, professora Celina Gondim.

Bruno Barreto