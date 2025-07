Igarn divulga balanço hídrico dos reservatórios do mês de junho

O Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) divulgou, nesta terça-feira (1º), o Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, referente ao encerramento do mês de junho. De acordo com o levantamento, os mananciais potiguares acumulam, atualmente, 48,88% da sua capacidade total de armazenamento. No mesmo período do ano passado, o índice era de 76,56%.

O Igarn realiza o monitoramento de 69 reservatórios em todo o território potiguar. Juntos, esses mananciais armazenam 2.585.640.866 metros cúbicos de água, dos 5.290.123.351 metros cúbicos de capacidade total.

O maior reservatório do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, localizada na região do Vale do Açu, está com 1.390.725.913 m³, correspondentes a 58,60% da sua capacidade máxima de 2.373.066.000 m³.

Já a barragem Oiticica, em Jucurutu, o segundo maior manancial do RN, acumula 103.352.479 m³, o equivalente a 13,92% da sua capacidade total de 742.632.840 m³. A barragem Santa Cruz do Apodi, por sua vez, apresenta 393.577.850 m³, o que corresponde a 65,93% da sua capacidade de 599.712.000 m³.

Entre os reservatórios com volumes mais expressivos, destacam-se ainda as lagoas de Extremoz, Pium (Nísia Floresta), Jiqui (Parnamirim) e Boqueirão (Touros), todas com 100% da capacidade. A lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta, está com 51.882.252 m³, representando 61,57% do volume total.

Atualmente, três reservatórios monitorados pelo Igarn apresentam volumes superiores a 80% da capacidade:

Riacho da Cruz II: 92,78%

Açude Público de Encanto: 81,92%

Dinamarca (Serra Negra do Norte): 84,41%

Por outro lado, 11 reservatórios se encontram em situação crítica, com volumes inferiores a 10% da capacidade total:

Passagem das Traíras (São José do Seridó): 0,03%

Itans (Caicó): 0,43%

Jesus Maria José (Tenente Ananias): 2,32%

Mundo Novo (Caicó): 2,39%

Esguicho (Ouro Branco): 3,39%

Sabugi (São João do Sabugi): 4,53%

Brejo (Olho D’Água do Borges): 4,52%

Carnaúba (São João do Sabugi): 5,38%

Lulu Pinto (Luís Gomes): 5,64%

Tourão (Patu): 7,76%

Japi II (São José do Campestre): 8,10%

O Igarn reforça a importância do uso consciente da água e da adoção de práticas sustentáveis, especialmente em regiões onde os níveis dos reservatórios se encontram em estado de alerta.