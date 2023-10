IFRN publica edital de exame de seleção com 220 vagas para Mossoró

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), através da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), publicou, nesta quarta-feira (26), o Edital n° 78/2023, que rege o Exame de Seleção para cursos técnicos de nível médio integrados ao ensino médio. As ofertas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.

O processo seletivo oferta, ao todo, 3.484 vagas em cursos ofertados por 21 campi do Instituto. Em Mossoró, são 220 vagas, distribuídas entre os cursos de Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica e Meio Ambiente. As pessoas interessadas poderão concorrer às oportunidades através da lista geral e das listas específicas de concorrência (sistema de cotas).

Inscrições

O período de inscrições para o Exame de Seleção será iniciado às 14h do dia 20 de outubro e vai até o dia 12 de novembro de 2023. Os interessados devem se inscrever virtualmente, na Área do Candidato, disponibilizada no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern).

Ao se inscrever, a pessoa candidata deverá selecionar a opção “Boleto”. A operação vai gerar um boleto bancário a ser pago até o dia 13 de novembro. De acordo com o Edital, em hipótese alguma, o valor da inscrição será devolvido.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 30 (trinta reais), deve ser realizada de 20 a 31 de outubro, também na página virtual da Funcern. Estudantes que participaram do Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) 2023 deverão, obrigatoriamente, se inscrever neste processo seletivo e estarão isentos do pagamento da taxa.

Seleção

O processo seletivo será realizado através da aplicação de três provas: Língua Portuguesa (20 questões de múltipla escolha); Matemática (também com 20 questões de múltipla escolha) e Produção Textual escrita.

Conforme o Edital, o Cartão de Inscrição para a realização da prova estará disponível para impressão, na Área do Candidato, a partir do dia 21 de novembro. O Cartão indicará o local de realização das provas, que vão ocorrer no dia 26 do mesmo mês. O resultado final da seleção será divulgado no dia 20 de janeiro de 2024.

Todas as datas podem ser conferidas no cronograma do processo seletivo, disponibilizado no Edital.