IFRN publica edital de concurso com 52 vagas para professor

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) publicou, no dia 22 de abril, o Edital Nº 1/2025, para o concurso público de professor de carreira da instituição. Ao todo são 52 vagas, distribuídas em 24 áreas de conhecimento. A lotação dos cargos poderá ocorrer em qualquer um dos campi do IFRN, conforme necessidade da instituição.

Vagas

Matéria/Disciplina Número total de Vagas

Adminstração Contábil e Financeira 2

Biologia 1

Desenho técnico 1

Desenvolvimento de Jogos Digitais 1

Didática 2

Educação Física 1

Eletroeletrônica 1

Filosofia 4

Física 2

Fundamentos da Administração, Gestão

de Negócios, Logística, Marketing,

Cooperativismo, Terceiro Setor e

Empreendedorismo 3

Geografia 2

Gestão Ambiental 1

História 1

Língua Inglesa 1

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 4

Manutenção e Suporte em Informática 4

Matemática 2

Moda e Produção de Vestuário 1

Políticas e Gestão Escolar 3

Processamento de Alimentos 2

Projetos Agrícolas e Agricultura de

Precisão 1

Química 4

Redes de Computadores 2

Sistemas de Informação 6

A remuneração inicial é composta pelo vencimento básico de R$ 6.180,86, podendo ser acrescida de Retribuição por Titulação (RT), de acordo com a formação, chegando a R$ 11.465,71 para quem tiver título de doutorado.

Inscrições

As inscrições serão realizadas na página Inscrições Funcern, no período de 30 de abril a 3 de junho de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 200,00.

O processo seletivo será composto por três fases: prova escrita (eliminatória e classificatória), prova de desempenho (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória). A prova escrita será realizada preferencialmente em Natal/RN, com possibilidade de aplicação em municípios vizinhos, conforme necessidade da organização do concurso.