IFRN prorroga inscrições para mais de 900 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) prorrogou até o dia 6 de julho as inscrições para 916 vagas de cursos técnicos de nível médio na forma subsequente. As inscrições tinham previsão de se encerrar no dia 23 de junho.

As inscrições devem ser feitas pelo Portal do Candidato do IFRN, com custo de R$ 25. É necessário ter conta de e-mail ativa, informar número do CPF e documento de identidade.

Quem não tiver acesso à internet pode se dirigir ao campus mais próximo em horários definidos no edital (veja aqui o edital).

O ingresso é previsto para o segundo semestre letivo de 2025.

➡️ Graduação: Além das oportunidades desse edital, o IFRN abriu mais de 100 vagas em cursos de graduação.

Cursos

Os cursos são destinados a quem já concluiu o ensino médio e deseja obter uma formação técnica para ingresso ou aperfeiçoamento no mundo do trabalho.

Ao todo, são ofertadas 916 vagas distribuídas em diversos cursos e polos. Veja abaixo:

Caicó – Eletrotécnica (noturno) – 40 vagas

Caicó – Vestuário (noturno) – 40 vagas

Ceará-Mirim – Equipamentos biomédicos (noturno) – 40 vagas

Lajes – Comércio (matutino) – 36 vagas

Mossoró – Eletrotécnica (noturno) – 40 vagas

Mossoró – Mecânica (noturno) – 40 vagas

Mossoró – Petróleo e Gás (noturno) – 40 vagas

Natal – Central – Eletrotécnica (noturno) – 40 vagas

Natal – Central – Mecânica (vespertino) – 40 vagas

Natal – Central – Petróleo e gás (vespertino) – 40 vagas

Natal – Central – Edificações (vespertino) – 40 vagas

Natal – Central – Edificações (noturno) – 40 vagas

Natal – Central – Geologia (matutino) – 40 vagas

Natal – Central – Mineração (matutino) – 40 vagas

Natal – Central – Segurança do trabalho (vespertino) – 40 vagas

Natal – Central – Segurança do trabalho (noturno) – 40 vagas

Natal – Centro Histórico – Guia de Turismo (vespertino) – 40 vagas

Natal – Zona Norte – Manutenção e suporte em informática (noturno) – 40 vagas

Nova Cruz – Administração (vespertino) – 40 vagas

Parelhas – Informática (vespertino) – 40 vagas

Parnamirim – Mecatrônica (noturno) – 40 vagas

Parnamirim – Rede de computadores (noturno) – 40 vagas