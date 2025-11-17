IFRN oferta mais de 300 vagas para cursos de especialização; veja oportunidades

As oportunidades são para os campi de João Câmara, Lajes, Natal-Central, Parelhas, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.

O processo seletivo será composto por análise de histórico e currículo acadêmico, conforme critérios definidos no edital.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e de famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa de inscrição até 9 de novembro.

O edital reserva também 20% das vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 2% a quilombolas e 5% a pessoas com deficiência (PcD), em conformidade com as políticas de ações afirmativas do IFRN.

Também há vagas destinadas a professores e profissionais efetivos da rede pública de ensino.