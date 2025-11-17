IFRN oferta mais de 300 vagas para cursos de especialização; veja oportunidades
Oportunidades estão distribuídas entre sete campi da instituição. Inscrições custam R$ 80 e ficam abertas até o dia 30 de novembro.
G1 RN
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) está ofertando 305 vagas para cursos de pós-graduação para o primeiro semestre de 2026. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de novembro, devem ser feitas pelo Portal do Candidato e custam R$ 80.
As oportunidades são para os campi de João Câmara, Lajes, Natal-Central, Parelhas, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.
O processo seletivo será composto por análise de histórico e currículo acadêmico, conforme critérios definidos no edital.
Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e de famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa de inscrição até 9 de novembro.
O edital reserva também 20% das vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 2% a quilombolas e 5% a pessoas com deficiência (PcD), em conformidade com as políticas de ações afirmativas do IFRN.
Também há vagas destinadas a professores e profissionais efetivos da rede pública de ensino.
O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 4 de fevereiro de 2026, também no Portal do Candidato. As pré-matrículas on-line para os cursos ocorrem entre os dias 6 e 9 de fevereiro de 2026.
Confira as vagas
📍 João Câmara
- Especialização em educação ambiental e geografia do Semi-árido (presencial) – Integral – 40 vagas
📍 Lajes
- Especialização em ciências humanas e saberes contemporâneos para a Educação – Vespertino – 40 vagas
📍 Natal-Central
- Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho – Integral – 40 vagas
📍 Parelhas
- Especialização em ciências humanas e saberes contemporâneos para a Educação – Noturno – 40 vagas
📍 Parnamirim
- Especialização em ensino deciências naturais e matemática – Noturno – 40 vagas
- Especialização em Ensino de Teatro – Integral – 40 vagas
📍 São Gonçalo do Amarante
- Especialização em Gerenciamento de Obras – Integral – 25 vagas
📍 São Paulo do Potengi
- Especialização em estudos linguísticos e literários – Integral – 40 vagas