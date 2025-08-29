IFRN oferece 389 vagas em cursos técnicos e de especialização
IFRN oferece 389 vagas em cursos técnicos e de especialização
Inscrições se encerram no dia 2 de setembro deste ano. Início das aulas é previsto para o segundo semestre de 2025.
Por g1 RN
29/08/2025 16h22 Atualizado há uma hora
IFRN Mossoró — Foto: Divulgação
IFRN Mossoró — Foto: Divulgação
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu inscrições para vagas em cursos técnicos subsequentes e de especialização. Ao todo, são:
194 vagas para cursos técnicos (veja aqui o edital); e
195 vagas para cursos de especialização (veja aqui o edital).
As inscrições, nos dois, casos, se encerram no dia 2 de setembro e podem ser feitas pelo Portal do Candidato do IFRN. As seleções nos dois processos serão feitas por sorteio eletrônico.
Cursos técnicos
As 194 vagas para os cursos técnicos são voltadas a quem tem o ensino médio completo.
As oportunidades são para 8 campi em 16 cursos. Veja abaixo:
📍 Ceará-Mirim
Equipamentos médicos (noturno) – 5 vagas
📍 Lajes
Comércio (matutino) – 30 vagas
📍 Mossoró
Eletrotécnica (noturno) – 1 vaga
Mecânica (noturno) – 1 vaga
Petróleo e Gás (noturno) – 1 vaga
📍 Natal – Central
Mecânica (vespertino) – 2 vagas
Petróleo e Gás (vespertino) – 15 vagas
Edificações (vespertino) – 21 vagas
Geologia (matutino) – 12 vagas
Mineração (matutino) – 20 vagas
📍 Natal – Centro Histórico
Eventos (noturno) – 10 vagas
Guia de turismo (vespertino) – 20 vagas
📍 Nova Cruz
Administração (vespertino) – 29 vagas
📍 Parelhas
Informática (vespertino) – 25 vagas
📍 Parnamirim
Mecatrônica (noturno) – 1 vaga
Rede de computadores (noturno) – 1 vaga
➡️ O resultado final será divulgado em 3 de setembro. Os aprovados deverão fazer a matrícula on-line entre 5 e 8 de setembro. Caso sobrem vagas, novas chamadas serão feitas a partir de 9 de setembro na página do edital.
Cursos de especialização
Os cursos de especialização são voltados para quem tem graduação. O ingresso previsto é para o segundo semestre de 2025.
As vagas são para 7 campi e oito cursos distintos. Veja abaixo:
📍 Caicó
Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica (noturno) – 22 vagas
📍 Canguaretama
Especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais (vespertino) – 25 vagas
📍 Lajes
Especialização em Ciências Humanas e Saberes Contemporâneos para a Educação (matutino) – 32 vagas
📍 Macau
Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (noturno) – 30 vagas
📍 Mossoró
Especialização em Educação e Contemporaneidade (vespertino) – 30 vagas
📍 Natal – Central
Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (noturno) – 34 vagas
Especialização em Gestão Ambiental (matutino e vespertino) – 2 vagas
📍 Natal – Zona Norte
Eventos (noturno) – 10 vagas
Guia de turismo (vespertino) – 20 vagas
Especialização em Ensino (noturno) – 20 vagas
➡️ O resultado final sairá em 3 de setembro. Os classificados deverão fazer a pré-matrícula on-line entre 5 e 8 de setembro. Caso sobrem vagas, novas chamadas serão feitas a partir de 9 de setembro na página do edital.