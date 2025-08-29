IFRN oferece 389 vagas em cursos técnicos e de especialização

IFRN oferece 389 vagas em cursos técnicos e de especialização

Inscrições se encerram no dia 2 de setembro deste ano. Início das aulas é previsto para o segundo semestre de 2025.

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu inscrições para vagas em cursos técnicos subsequentes e de especialização. Ao todo, são:

194 vagas para cursos técnicos (veja aqui o edital); e

195 vagas para cursos de especialização (veja aqui o edital).

As inscrições, nos dois, casos, se encerram no dia 2 de setembro e podem ser feitas pelo Portal do Candidato do IFRN. As seleções nos dois processos serão feitas por sorteio eletrônico.

Cursos técnicos

As 194 vagas para os cursos técnicos são voltadas a quem tem o ensino médio completo.

As oportunidades são para 8 campi em 16 cursos. Veja abaixo:

📍 Ceará-Mirim

Equipamentos médicos (noturno) – 5 vagas

📍 Lajes

Comércio (matutino) – 30 vagas

📍 Mossoró

Eletrotécnica (noturno) – 1 vaga

Mecânica (noturno) – 1 vaga

Petróleo e Gás (noturno) – 1 vaga

📍 Natal – Central

Mecânica (vespertino) – 2 vagas

Petróleo e Gás (vespertino) – 15 vagas

Edificações (vespertino) – 21 vagas

Geologia (matutino) – 12 vagas

Mineração (matutino) – 20 vagas

📍 Natal – Centro Histórico

Eventos (noturno) – 10 vagas

Guia de turismo (vespertino) – 20 vagas

📍 Nova Cruz

Administração (vespertino) – 29 vagas

📍 Parelhas

Informática (vespertino) – 25 vagas

📍 Parnamirim

Mecatrônica (noturno) – 1 vaga

Rede de computadores (noturno) – 1 vaga

➡️ O resultado final será divulgado em 3 de setembro. Os aprovados deverão fazer a matrícula on-line entre 5 e 8 de setembro. Caso sobrem vagas, novas chamadas serão feitas a partir de 9 de setembro na página do edital.

Cursos de especialização

Os cursos de especialização são voltados para quem tem graduação. O ingresso previsto é para o segundo semestre de 2025.

As vagas são para 7 campi e oito cursos distintos. Veja abaixo:

📍 Caicó

Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica (noturno) – 22 vagas

📍 Canguaretama

Especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais (vespertino) – 25 vagas

📍 Lajes

Especialização em Ciências Humanas e Saberes Contemporâneos para a Educação (matutino) – 32 vagas

📍 Macau

Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (noturno) – 30 vagas

📍 Mossoró

Especialização em Educação e Contemporaneidade (vespertino) – 30 vagas

📍 Natal – Central

Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (noturno) – 34 vagas

Especialização em Gestão Ambiental (matutino e vespertino) – 2 vagas

📍 Natal – Zona Norte

Especialização em Ensino (noturno) – 20 vagas

➡️ O resultado final sairá em 3 de setembro. Os classificados deverão fazer a pré-matrícula on-line entre 5 e 8 de setembro. Caso sobrem vagas, novas chamadas serão feitas a partir de 9 de setembro na página do edital.