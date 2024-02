IFRN lança edital para projetos de internacionalização

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), divulgou o Edital n.º 06/2024 – Proex/IFRN, destinado a apoiar projetos de atividades de internacionalização. Com o objetivo de criar um ambiente propício para a troca de conhecimentos, saberes e experiências com a sociedade internacional, a iniciativa visa a fortalecer os laços do IFRN com instituições estrangeiras e promover a integração global-local.

O edital estabelece que os projetos selecionados poderão ser realizados de forma presencial, remota ou híbrida, adaptando-se às necessidades específicas de cada proposta. As atividades de internacionalização, conforme definido pela Resolução nº 58/2017-Consup, abrangem uma variedade de ações, incluindo visitas, eventos, mobilidade, projetos e programas, entre outras.

Inscrições e seleção

Os projetos devem ser tematicamente alinhados com áreas como comunicação, educação, meio ambiente, tecnologia, saúde, trabalho, cultura e arte, com foco na internacionalização. Além disso, é requisito que cada projeto conte com a participação de, pelo menos, um aluno como membro da equipe.

Para viabilizar essas iniciativas, a Proex contará com o apoio financeiro da Assessoria de Extensão e Relações Internacionais (Aseri), que destinou um montante de R$ 250.000,00 para mobilidade internacional de estudantes. Está prevista a concessão de mobilidade internacional para discentes durante o exercício de 2024, com previsão para maio, sujeita à disponibilidade orçamentária.

As pessoas interessadas em participar devem observar as condições estabelecidas no edital, incluindo os critérios de participação para servidores, professores visitantes, alunos e colaboradores externos. A elaboração e envio das propostas devem ser realizadas por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), com envio no período de 19 de fevereiro a 7 de março deste ano.

A pré-seleção das propostas será realizada pelos diretores ou coordenadores de Extensão dos campi, garantindo que apenas aquelas que atendam aos critérios estabelecidos sejam consideradas para financiamento. “O edital representa mais um passo importante na consolidação das atividades de internacionalização do IFRN, reafirmando o compromisso da instituição com a promoção do intercâmbio acadêmico e cultural em escala global”, disse reitor do IFRN, professor José Arnóbio.