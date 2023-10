IFRN lança edital com 3.484 vagas em cursos técnicos; inscrições iniciam nesta sexta (20)

Mais de 3 mil vagas foram disponibilizadas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), na modalidade Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, com ingresso no primeiro semestre de 2024. As inscrições acontecem no site da Funcern, iniciam nesta sexta-feira (20) às 14h e seguem até dia 12 de novembro, às 23h59. A taxa de inscrição custa R$30.

O edital nº 78/2023-PROEN/IFRN prevê a aplicação de provas no dia 21 de novembro e resultado final em 20 de janeiro de 2024. O processo seletivo será composto de três provas, sendo Língua Portuguesa com 20 questões de múltipla escolha, Matemática com 20 questões de múltipla escolha, e Produção Textual Escrita com uma questão discursiva. Cada uma terá pontuação total variando de zero a 100 pontos.

As 3.484 vagas estarão distribuídas em 21 campi do Instituto, com diversos cursos. Entre eles: Informática, Eletrotécnica, Eventos, Administração, Química, Mecânica, Edificações, Mineração, Controle Ambiental, Design Gráfico e Multímida.