IFRN: Inscrições para seleção com 3.708 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio terminam na próxima segunda (6)

Terminam na próxima segunda-feira (6) as inscrições no processo seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), com ingresso em 2026.

Ao todo, são ofertadas 3.708 vagas, distribuídas em 21 campi da instituição espalhados pelo estado.

O quadro de vagas contempla cursos em áreas como Informática, Eletrotécnica, Química, Edificações, Agropecuária, Alimentos, Mineração, entre outras formações que integram ensino médio e técnico. A oferta está distribuída de acordo com o perfil de cada campus.

Inscrições e isenção

As inscrições podem ser feitas na página da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern) – AQUI – responsável por todas as etapas da seleção.

Sobre a seleção

O processo seletivo será composto por provas de Língua Portuguesa, Matemática e uma Produção Textual Escrita, abrangendo conteúdos do Ensino Fundamental.

As avaliações terão duração de quatro horas e serão aplicadas nos municípios onde funcionam os cursos. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com documento oficial de identificação e o cartão de inscrição impresso.

Além da ampla concorrência, o edital prevê reserva de vagas por meio da política de cotas, contemplando estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, candidatos de baixa renda, quilombolas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, conforme a legislação vigente.

O resultado final levará em conta o desempenho nas provas objetivas e na produção textual, com divulgação prevista para o dia 22 de dezembro deste ano nos portais do IFRN e da Funcern.

Dúvidas e informações sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pela Funcern, pelo e-mail: [email protected]; ou pelo WhatsApp (84) 99172-8830, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.