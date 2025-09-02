IFRN divulga edital com 3.708 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) lançou o edital referente ao processo seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, com ingresso em 2026. Ao todo, estão sendo ofertadas 3.708 vagas, distribuídas em 21 campi da instituição espalhados pelo estado.

O quadro de vagas contempla cursos em áreas como Informática, Eletrotécnica, Química, Edificações, Agropecuária, Alimentos, Mineração, entre outras formações que integram ensino médio e técnico. A oferta está distribuída de acordo com o perfil de cada campus, garantindo diversidade de opções às pessoas candidatas.

Inscrições e isenção

As inscrições estarão abertas a partir das 14h de 5 de setembro até 6 de outubro de 2025, na página da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern), responsável por todas as etapas da seleção. O valor da taxa de inscrição é R$ 50, com possibilidade de isenção.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição poderá ser feita no período de 5 a 18 de setembro deste ano. O benefício é destinado a estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencentes a famílias de baixa renda.

O resultado preliminar e o resultado final dos pedidos de isenção serão divulgados na Área do Candidato, no portal da Funcern.

Sobre a seleção

O processo seletivo será composto por provas de Língua Portuguesa, Matemática e uma Produção Textual Escrita, abrangendo conteúdos do Ensino Fundamental. As avaliações terão duração de quatro horas e serão aplicadas nos municípios onde funcionam os cursos. A pessoa candidata deverá comparecer ao local de prova com documento oficial de identificação e o cartão de inscrição impresso.

Além da ampla concorrência, o edital prevê reserva de vagas por meio da política de cotas, contemplando estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, candidatos de baixa renda, quilombolas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, conforme a legislação vigente.

O resultado final levará em conta o desempenho nas provas objetivas e na produção textual, com divulgação prevista para o dia 22 de dezembro deste ano nos portais do IFRN e da Funcern.

Dúvidas e informações sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pela Funcern, pelo e-mail: [email protected]; ou pelo WhatsApp (84) 99172-8830, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.