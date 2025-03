IFRN abre seleção para mais de 370 vagas em cursos superiores

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu dois processos seletivos com vagas para cursos superiores. As oportunidades são para o primeiro semestre de 2025.

As vagas são para:

curso de Licenciatura em Formação Pedagógica;

diversos cursos de graduação que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação.

Cursos superiores de graduação

Já a seleção para os cursos superiores de graduação do IFRN utiliza as notas do Enem 2022, 2023 ou 2024 para a classificação.

Licenciatura em Formação Pedagógica

O processo seletivo para a Licenciatura em Formação Pedagógica oferece 13 vagas remanescentes de ampla concorrência. A classificação dos candidatas será feita por meio de sorteio eletrônico entre os inscritos.

As inscrições para esse processo seletivo ficam abertas até o dia 20 de março de 2025.

🔎 O curso é destinado a profissionais já graduados em cursos de tecnologia, bacharelado ou engenharia que atuam na Educação Básica, Profissional e Tecnológica, mas ainda não possuem licenciatura na área.

O Campus Parnamirim do IFRN abriga o curso, com aulas às sextas-feiras, no período da tarde e noite.

As inscrições para esse processo seletivo ficam abertas até o dia 13 de março de 2025.

As vagas estão distribuídas em diferentes campi da instituição, abrangendo ampla concorrência e categorias de cotas, conforme previsto em lei.

Veja oportunidades abaixo, por campi, curso, turno e vagas:

Cursos Superiores de Licenciatura

Apodi – Química (Vespertino) – 20 vagas

Caicó – Física (Norturno) – 10 vagas

Ceará-Mirim – Matemática (Vespertino) – 3 vagas

Ipanguaçu – Informática (Noturno) – 20 vagas

Ipanguaçu – Química (Noturno) – 20 vagas

Natal (Zona Norte) – Informática – Noturno – 30 vagas

Pau dos Ferros – Química (Noturno) 20 vagas

Santa Cruz – Física (Noturno) – 20 vagas

Santa Cruz – Matemática (Vespertino) 20 – vagas

Cursos Superiores de Tecnologia

Caicó – Design de Moda (Norturno) – 10 vagas

Ipanguaçu – Agroecologia (Matutino) – 20 vagas

Macau – Processos químicos (norturno) – 20 vagas

Natal (Central) – Gestão Ambiental (Noturno) – 40 vagas

Natal (Centro Histórico) – Produção Cultural (Vespertino) – 15 vagas

Natal (Zona Norte) – Marketing (Noturno) – 30 vagas

Nova Cruz – Análise e Desenvolvimento de Sistemas(Vespertino) – 10 vagas

Parnamirim – Sistemas para Internet (Vespertino) 20 vagas

São Gonçalo do Amarante – Redes de Computadores (Vespertino) – 20 vagas

Curso superior de engenharia

São Gonçalo do Amarante – Engenharia de Produção(Integral) – 10 vagas