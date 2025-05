IFRN abre seleção com vagas para cursos EaD de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão Pública

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), anunciou a oferta de 315 vagas em cursos superiores de Tecnologia em Gestão Pública e Licenciatura em Matemática, ambos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Ao todo, estão disponíveis 165 vagas para o curso de Gestão Pública e 150 vagas do curso de Matemática, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para participar da seleção, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

A seleção utilizará exclusivamente as notas obtidas no exame como critério de classificação, com ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2025.

Gestão Pública

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do IFRN Natal – Zona Leste tem objetivo de formar profissionais capacitados para gerenciar processos administrativos na administração pública, com ênfase na otimização de bens e serviços, gestão de pessoas, recursos financeiros e tecnologias.

Com uma abordagem interdisciplinar, o curso integra conhecimentos científicos e tecnológicos, preparando o profissional para atuar de forma crítica e reflexiva no desenvolvimento social e econômico da região.

Recentemente, o curso recebeu nota máxima (5) na avaliação do MEC.

Licenciatura em Matemática

O Curso Superior de Licenciatura em Matemática do IFRN, na modalidade a distância visa formar docentes para atuação na educação básica, promovendo a melhoria da qualidade do ensino.

O curso integra saberes específicos da Matemática com práticas pedagógicas, por meio de uma formação plural e inovadora. Além disso, capacita os alunos a desenvolverem habilidades para articular teoria e prática, trabalhar com equipes multidisciplinares e adotar estratégias criativas de ensino.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato, até o dia 2 de junho de 2025. O valor da taxa de inscrição é de R$25 e o pagamento deve ser efetuado até 14 de julho.

Apesar se serem cursos EaD, as atividades de avaliação dos cursos serão realizadas, obrigatoriamente, de forma presencial no campus/polo em que os alunos estiverem matriculados.

Neste caso, as vagas estão distribuídas entre os polos de Guamaré, Martins, Caicó, Canguaretama, Marcelino Vieira, e Mossoró.

Cronograma

Inscrições: de 14/05 a 02/06/2025

Solicitação de isenções: até 02/06/2025

Pagamento da inscrição: até 14/07/2025

Resultado final: 26/08/2025

Pré-matrículas e matrículas: 28/08 até 04/09/2025

Vagas remanescentes: 06/09/2025