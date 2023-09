IFRN abre inscrições para programa de bolsas de estudo no Reino Unido

A Assessoria de Extensão e Relações Internacionais (Aseri) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) divulgou, nesta sexta-feira (22), a oportunidade de bolsas de estudo no Reino Unido, através do Programa Chevening Scholarships.

As bolsas Chevening são uma oportunidade para quem deseja cursar programas de mestrado de um ano em diversas universidades britânicas. O Programa oferece bolsas em quaisquer áreas de conhecimento e procura por candidatos que apresentem características como liderança, atitude positiva, foco e criatividade. Além desses, são requisitos da seleção:

Ter nacionalidade brasileira;

Ter completado todos os componentes do curso de graduação;

Ter experiência profissional de ao menos dois anos (ou 2.800h); e

Ter proficiência na língua inglesa.

Contam como experiência profissional: trabalhos de meio período; trabalhos de período integral; trabalho voluntário; e estágios remunerados ou não.

Os benefícios do programa incluem: pagamento de taxas na universidade de destino; passagens aéreas de ida e volta em classe econômica; auxílio instalação; custos com visto; auxílio deslocamento; bolsa para cobertura de custos mensais como acomodação e demais despesas.

Para participar, a candidatura deve ser enviada até o dia 7 de novembro deste ano, através do link: https://www.chevening.org/scholarships/.